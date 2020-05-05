Centric Swap (CNS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Centric Swap (CNS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Centric Swap (CNS) Informacije CNS is a Binance Smart Chain-based token that serves as the Centric Network’s on- and off-ramp. Centric Network itself is a dual-cryptocurrency payment network. Službena web stranica: https://www.centric.com Bijela knjiga: https://www.centric.com/whitepaper/ Istraživač blokova: https://explorer.centric.com Kupi CNS odmah!

Centric Swap (CNS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Centric Swap (CNS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 22.97K $ 22.97K $ 22.97K Ukupna količina: $ 99.20B $ 99.20B $ 99.20B Količina u optjecaju: $ 99.20B $ 99.20B $ 99.20B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 22.97K $ 22.97K $ 22.97K Povijesni maksimum: $ 0.0043768 $ 0.0043768 $ 0.0043768 Povijesni minimum: $ 0.000000154111253168 $ 0.000000154111253168 $ 0.000000154111253168 Trenutna cijena: $ 0.0000002316 $ 0.0000002316 $ 0.0000002316 Saznajte više o cijeni Centric Swap (CNS)

Centric Swap (CNS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Centric Swap (CNS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CNS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CNS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CNS tokena, istražite CNS cijenu tokena uživo!

Centric Swap (CNS) Povijest cijena Analiza povijesti cijena CNS pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite CNS povijest cijena odmah!

CNS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CNS? Naša CNS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte CNS predviđanje cijene tokena odmah!

