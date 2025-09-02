Više o CNS

Centric Swap Logotip

Centric Swap Cijena(CNS)

1 CNS u USD cijena uživo:

$0.0000002028
$0.0000002028$0.0000002028
-9.09%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Centric Swap (CNS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:25:23 (UTC+8)

Centric Swap (CNS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0000002001
$ 0.0000002001$ 0.0000002001
24-satna najniža cijena
$ 0.0000002687
$ 0.0000002687$ 0.0000002687
24-satna najviša cijena

$ 0.0000002001
$ 0.0000002001$ 0.0000002001

$ 0.0000002687
$ 0.0000002687$ 0.0000002687

$ 0.0183119028831
$ 0.0183119028831$ 0.0183119028831

$ 0.000000154111253168
$ 0.000000154111253168$ 0.000000154111253168

+0.64%

-9.09%

-20.60%

-20.60%

Centric Swap (CNS) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0000002028. Tijekom protekla 24 sata, CNStrgovalo je između najniže cijene $ 0.0000002001 i najviše cijene $ 0.0000002687, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CNS je $ 0.0183119028831, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000000154111253168.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CNS se promijenio za +0.64% u posljednjih sat vremena, -9.09% u posljednjih 24 sata i -20.60% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Centric Swap (CNS)

No.3163

$ 20.12K
$ 20.12K$ 20.12K

$ 55.08K
$ 55.08K$ 55.08K

$ 20.12K
$ 20.12K$ 20.12K

99.20B
99.20B 99.20B

99,199,000,000
99,199,000,000 99,199,000,000

2020-05-05 08:41:26

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Centric Swap je $ 20.12K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 55.08K. Količina u optjecaju CNS je 99.20B, s ukupnom količinom od 99199000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 20.12K.

Centric Swap (CNS) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Centric Swap za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000000020278-9.09%
30 dana$ -0.0000001688-45.43%
60 dana$ -0.0000003507-63.37%
90 dana$ -0.0000003356-62.34%
Centric Swap promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u CNS od $ -0.000000020278 (-9.09%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Centric Swap 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0000001688 (-45.43%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Centric Swap 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u CNS od $ -0.0000003507 (-63.37%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Centric Swap 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0000003356 (-62.34%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Centric Swap (CNS)?

Pogledajte Centric Swap stranicu Povijest cijena sada.

Što je Centric Swap (CNS)

CNS is a Binance Smart Chain-based token that serves as the Centric Network’s on- and off-ramp. Centric Network itself is a dual-cryptocurrency payment network.

Centric Swap dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Centric Swap ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti CNS dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Centric Swap na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Centric Swap učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Centric Swap Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Centric Swap (CNS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Centric Swap (CNS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Centric Swap.

Provjerite Centric Swap predviđanje cijene sada!

Centric Swap (CNS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Centric Swap (CNS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CNS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Centric Swap (CNS)

Tražiš kako kupiti Centric Swap? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Centric Swap na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

CNS u lokalnim valutama

1 Centric Swap(CNS) u VND
0.005336682
1 Centric Swap(CNS) u AUD
A$0.000000308256
1 Centric Swap(CNS) u GBP
0.000000148044
1 Centric Swap(CNS) u EUR
0.00000017238
1 Centric Swap(CNS) u USD
$0.0000002028
1 Centric Swap(CNS) u MYR
RM0.000000855816
1 Centric Swap(CNS) u TRY
0.000008343192
1 Centric Swap(CNS) u JPY
¥0.0000298116
1 Centric Swap(CNS) u ARS
ARS$0.000279338748
1 Centric Swap(CNS) u RUB
0.000016339596
1 Centric Swap(CNS) u INR
0.0000178464
1 Centric Swap(CNS) u IDR
Rp0.003324589632
1 Centric Swap(CNS) u KRW
0.00028284516
1 Centric Swap(CNS) u PHP
0.000011583936
1 Centric Swap(CNS) u EGP
￡E.0.000009841884
1 Centric Swap(CNS) u BRL
R$0.000001101204
1 Centric Swap(CNS) u CAD
C$0.000000277836
1 Centric Swap(CNS) u BDT
0.000024646284
1 Centric Swap(CNS) u NGN
0.000310565892
1 Centric Swap(CNS) u COP
$0.000814456968
1 Centric Swap(CNS) u ZAR
R.0.000003573336
1 Centric Swap(CNS) u UAH
0.000008389836
1 Centric Swap(CNS) u VES
Bs0.0000296088
1 Centric Swap(CNS) u CLP
$0.000196716
1 Centric Swap(CNS) u PKR
Rs0.000057465408
1 Centric Swap(CNS) u KZT
0.000109148988
1 Centric Swap(CNS) u THB
฿0.00000655044
1 Centric Swap(CNS) u TWD
NT$0.000006211764
1 Centric Swap(CNS) u AED
د.إ0.000000744276
1 Centric Swap(CNS) u CHF
Fr0.00000016224
1 Centric Swap(CNS) u HKD
HK$0.000001579812
1 Centric Swap(CNS) u AMD
֏0.000077522328
1 Centric Swap(CNS) u MAD
.د.م0.000001821144
1 Centric Swap(CNS) u MXN
$0.00000378222
1 Centric Swap(CNS) u SAR
ريال0.0000007605
1 Centric Swap(CNS) u PLN
0.000000736164
1 Centric Swap(CNS) u RON
лв0.000000878124
1 Centric Swap(CNS) u SEK
kr0.000001904292
1 Centric Swap(CNS) u BGN
лв0.000000338676
1 Centric Swap(CNS) u HUF
Ft0.000068420664
1 Centric Swap(CNS) u CZK
0.00000422838
1 Centric Swap(CNS) u KWD
د.ك0.000000061854
1 Centric Swap(CNS) u ILS
0.00000067938
1 Centric Swap(CNS) u AOA
Kz0.000184866396
1 Centric Swap(CNS) u BHD
.د.ب0.0000000764556
1 Centric Swap(CNS) u BMD
$0.0000002028
1 Centric Swap(CNS) u DKK
kr0.000001291836
1 Centric Swap(CNS) u HNL
L0.000005305248
1 Centric Swap(CNS) u MUR
0.00000928824
1 Centric Swap(CNS) u NAD
$0.000003561168
1 Centric Swap(CNS) u NOK
kr0.000002025972
1 Centric Swap(CNS) u NZD
$0.000000342732
1 Centric Swap(CNS) u PAB
B/.0.0000002028
1 Centric Swap(CNS) u PGK
K0.000000857844
1 Centric Swap(CNS) u QAR
ر.ق0.000000738192
1 Centric Swap(CNS) u RSD
дин.0.00002029014

Centric Swap Resurs

Za dublje razumijevanje Centric Swap, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Centric Swap web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Centric Swap

Koliko Centric Swap (CNS) vrijedi danas?
Cijena CNS uživo u USD je 0.0000002028 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CNS u USD?
Trenutačna cijena CNS u USD je $ 0.0000002028. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Centric Swap?
Tržišna kapitalizacija za CNS je $ 20.12K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CNS?
Količina u optjecaju za CNS je 99.20B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CNS?
CNS je postigao ATH cijenu od 0.0183119028831 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CNS?
CNS je vidio ATL cijenu od 0.000000154111253168 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CNS?
24-satni obujam trgovanja za CNS je $ 55.08K USD.
Hoće li CNS još narasti ove godine?
CNS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CNS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:25:23 (UTC+8)

Centric Swap (CNS) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

