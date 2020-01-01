Sugarverse (CNDY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Sugarverse (CNDY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Sugarverse (CNDY) Informacije Gaming studio & publisher with existing 60 million players ecosystem | 10 mobile games live | 100,000+ DAU | 15+ years creating games | 70+ Countries | 30+ languages. Sugarverse is building a unique Game Saga with 5 integrated mobile casual games with a self-sustaining Play & Earn economy, where players can monetize their gaming experience using their native token CNDY. Službena web stranica: https://www.sugarverse.io/ Bijela knjiga: https://sugarverse.github.io/ Istraživač blokova: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=arbitrum&tab=transactions&tokenAddress=0x6b43732a9ae9f8654d496c0a075aa4aa43057a0b Kupi CNDY odmah!

Sugarverse (CNDY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Sugarverse (CNDY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 553.85K $ 553.85K $ 553.85K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 466.60M $ 466.60M $ 466.60M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M Povijesni maksimum: $ 0.008034 $ 0.008034 $ 0.008034 Povijesni minimum: $ 0.000737295247445374 $ 0.000737295247445374 $ 0.000737295247445374 Trenutna cijena: $ 0.001187 $ 0.001187 $ 0.001187 Saznajte više o cijeni Sugarverse (CNDY)

Sugarverse (CNDY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Sugarverse (CNDY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CNDY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CNDY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CNDY tokena, istražite CNDY cijenu tokena uživo!

Sugarverse (CNDY) Povijest cijena Analiza povijesti cijena CNDY pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite CNDY povijest cijena odmah!

CNDY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CNDY? Naša CNDY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte CNDY predviđanje cijene tokena odmah!

