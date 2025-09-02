Više o CLX

Clanker Index Cijena(CLX)

$1.5
$1.5$1.5
-1.31%1D
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:31:30 (UTC+8)

Clanker Index (CLX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.5
$ 1.5$ 1.5
24-satna najniža cijena
$ 1.563
$ 1.563$ 1.563
24-satna najviša cijena

$ 1.5
$ 1.5$ 1.5

$ 1.563
$ 1.563$ 1.563

Clanker Index (CLX) cijena u stvarnom vremenu je $ 1.5. Tijekom protekla 24 sata, CLXtrgovalo je između najniže cijene $ 1.5 i najviše cijene $ 1.563, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CLX se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -1.31% u posljednjih 24 sata i -19.23% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Clanker Index (CLX)

$ 515.85
$ 515.85$ 515.85

$ 405.12K
$ 405.12K$ 405.12K

270,077.73
270,077.73 270,077.73

BASE

Trenutačna tržišna kapitalizacija Clanker Index je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 515.85. Količina u optjecaju CLX je --, s ukupnom količinom od 270077.73. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 405.12K.

Clanker Index (CLX) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Clanker Index za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.01991-1.31%
30 dana$ -0.522-25.82%
60 dana$ +0.091+6.45%
90 dana$ +0.395+35.74%
Clanker Index promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u CLX od $ -0.01991 (-1.31%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Clanker Index 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.522 (-25.82%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Clanker Index 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u CLX od $ +0.091 (+6.45%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Clanker Index 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.395 (+35.74%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Što je Clanker Index (CLX)

Clanker is a set of smart contracts that create token markets which reward token creators.

Clanker Index dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu.

Clanker Index Predviđanje cijene (USD)

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Clanker Index

Koliko Clanker Index (CLX) vrijedi danas?
Cijena CLX uživo u USD je 1.5 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CLX u USD?
Trenutačna cijena CLX u USD je $ 1.5. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Clanker Index?
Tržišna kapitalizacija za CLX je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CLX?
Količina u optjecaju za CLX je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CLX?
CLX je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CLX?
CLX je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za CLX?
24-satni obujam trgovanja za CLX je $ 515.85 USD.
Hoće li CLX još narasti ove godine?
CLX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CLX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Clanker Index (CLX) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

