Clover Finance (CLV) Informacije Clover is a Substrate-based DeFi service platform built on Polkadot. Clover provides an easy-to-use interoperable blockchain infrastructure through its extensive support for Ethereum’s EVM-based applications and a wide range of implemented developer tools. Clover will bring the smoothest and most advanced DeFi experience to its users through its smart core, like Clover Scan and Clover multi-chain extension wallet. Službena web stranica: https://clv.org/ Bijela knjiga: https://docs.clv.org/ Istraživač blokova: https://clv.subscan.io/ Kupi CLV odmah!

Clover Finance (CLV) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Clover Finance (CLV), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 24.74M $ 24.74M $ 24.74M Ukupna količina: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Količina u optjecaju: $ 1.22B $ 1.22B $ 1.22B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 40.42M $ 40.42M $ 40.42M Povijesni maksimum: $ 2.173 $ 2.173 $ 2.173 Povijesni minimum: $ 0.01884028306691932 $ 0.01884028306691932 $ 0.01884028306691932 Trenutna cijena: $ 0.02021 $ 0.02021 $ 0.02021 Saznajte više o cijeni Clover Finance (CLV)

Clover Finance (CLV) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Clover Finance (CLV) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CLV tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CLV tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CLV tokena, istražite CLV cijenu tokena uživo!

Jeste li zainteresirani za dodavanje Clover Finance (CLV) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje CLV, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje.

Clover Finance (CLV) Povijest cijena Analiza povijesti cijena CLV pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite CLV povijest cijena odmah!

CLV Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CLV? Naša CLV stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte CLV predviđanje cijene tokena odmah!

