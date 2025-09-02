Što je Clover Finance (CLV)

Clover is a Substrate-based DeFi service platform built on Polkadot. Clover provides an easy-to-use interoperable blockchain infrastructure through its extensive support for Ethereum’s EVM-based applications and a wide range of implemented developer tools. Clover will bring the smoothest and most advanced DeFi experience to its users through its smart core, like Clover Scan and Clover multi-chain extension wallet.

Clover Finance (CLV) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Clover Finance (CLV) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CLV opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Clover Finance Resurs

Za dublje razumijevanje Clover Finance, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Clover Finance Koliko Clover Finance (CLV) vrijedi danas? Cijena CLV uživo u USD je 0.02008 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena CLV u USD? $ 0.02008 . Provjerite Trenutačna cijena CLV u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Clover Finance? Tržišna kapitalizacija za CLV je $ 24.58M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za CLV? Količina u optjecaju za CLV je 1.22B USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CLV? CLV je postigao ATH cijenu od 2.16773807 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CLV? CLV je vidio ATL cijenu od 0.01884028306691932 USD . Koliki je obujam trgovanja za CLV? 24-satni obujam trgovanja za CLV je $ 55.11K USD . Hoće li CLV još narasti ove godine? CLV mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CLV predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Clover Finance (CLV) Važna ažuriranja industrije

