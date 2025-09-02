Više o CLV

Clover Finance Logotip

Clover Finance Cijena(CLV)

1 CLV u USD cijena uživo:

$0.02012
+0.24%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Clover Finance (CLV)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:20:59 (UTC+8)

Clover Finance (CLV) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01999
24-satna najniža cijena
$ 0.02078
24-satna najviša cijena

$ 0.01999
$ 0.02078
$ 2.16773807
$ 0.01884028306691932
-0.25%

+0.24%

-5.56%

-5.56%

Clover Finance (CLV) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.02008. Tijekom protekla 24 sata, CLVtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01999 i najviše cijene $ 0.02078, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CLV je $ 2.16773807, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01884028306691932.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CLV se promijenio za -0.25% u posljednjih sat vremena, +0.24% u posljednjih 24 sata i -5.56% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Clover Finance (CLV)

No.800

$ 24.58M
$ 55.11K
$ 40.16M
1.22B
--
2,000,000,000
2021-07-16 00:00:00

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Clover Finance je $ 24.58M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 55.11K. Količina u optjecaju CLV je 1.22B, s ukupnom količinom od 2000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 40.16M.

Clover Finance (CLV) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Clover Finance za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0000482+0.24%
30 dana$ -0.00276-12.09%
60 dana$ -0.00078-3.74%
90 dana$ -0.00544-21.32%
Clover Finance promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u CLV od $ +0.0000482 (+0.24%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Clover Finance 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00276 (-12.09%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Clover Finance 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u CLV od $ -0.00078 (-3.74%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Clover Finance 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00544 (-21.32%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Clover Finance (CLV)?

Pogledajte Clover Finance stranicu Povijest cijena sada.

Što je Clover Finance (CLV)

Clover is a Substrate-based DeFi service platform built on Polkadot. Clover provides an easy-to-use interoperable blockchain infrastructure through its extensive support for Ethereum’s EVM-based applications and a wide range of implemented developer tools. Clover will bring the smoothest and most advanced DeFi experience to its users through its smart core, like Clover Scan and Clover multi-chain extension wallet.

Clover Finance dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Clover Finance ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti CLV dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Clover Finance na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Clover Finance učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Clover Finance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Clover Finance (CLV) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Clover Finance (CLV) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Clover Finance.

Provjerite Clover Finance predviđanje cijene sada!

Clover Finance (CLV) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Clover Finance (CLV) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CLV opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Clover Finance (CLV)

Tražiš kako kupiti Clover Finance? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Clover Finance na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

CLV u lokalnim valutama

1 Clover Finance(CLV) u VND
528.4052
1 Clover Finance(CLV) u AUD
A$0.0305216
1 Clover Finance(CLV) u GBP
0.0146584
1 Clover Finance(CLV) u EUR
0.017068
1 Clover Finance(CLV) u USD
$0.02008
1 Clover Finance(CLV) u MYR
RM0.0847376
1 Clover Finance(CLV) u TRY
0.8254888
1 Clover Finance(CLV) u JPY
¥2.95176
1 Clover Finance(CLV) u ARS
ARS$27.6583928
1 Clover Finance(CLV) u RUB
1.6176448
1 Clover Finance(CLV) u INR
1.76704
1 Clover Finance(CLV) u IDR
Rp329.1802752
1 Clover Finance(CLV) u KRW
27.96642
1 Clover Finance(CLV) u PHP
1.1469696
1 Clover Finance(CLV) u EGP
￡E.0.9742816
1 Clover Finance(CLV) u BRL
R$0.1092352
1 Clover Finance(CLV) u CAD
C$0.0275096
1 Clover Finance(CLV) u BDT
2.4403224
1 Clover Finance(CLV) u NGN
30.703324
1 Clover Finance(CLV) u COP
$80.6424848
1 Clover Finance(CLV) u ZAR
R.0.353408
1 Clover Finance(CLV) u UAH
0.8307096
1 Clover Finance(CLV) u VES
Bs2.93168
1 Clover Finance(CLV) u CLP
$19.4776
1 Clover Finance(CLV) u PKR
Rs5.6898688
1 Clover Finance(CLV) u KZT
10.8072568
1 Clover Finance(CLV) u THB
฿0.648584
1 Clover Finance(CLV) u TWD
NT$0.6148496
1 Clover Finance(CLV) u AED
د.إ0.0736936
1 Clover Finance(CLV) u CHF
Fr0.016064
1 Clover Finance(CLV) u HKD
HK$0.1564232
1 Clover Finance(CLV) u AMD
֏7.6757808
1 Clover Finance(CLV) u MAD
.د.م0.1803184
1 Clover Finance(CLV) u MXN
$0.3740904
1 Clover Finance(CLV) u SAR
ريال0.0753
1 Clover Finance(CLV) u PLN
0.0728904
1 Clover Finance(CLV) u RON
лв0.0869464
1 Clover Finance(CLV) u SEK
kr0.1885512
1 Clover Finance(CLV) u BGN
лв0.0335336
1 Clover Finance(CLV) u HUF
Ft6.7767992
1 Clover Finance(CLV) u CZK
0.418668
1 Clover Finance(CLV) u KWD
د.ك0.0061244
1 Clover Finance(CLV) u ILS
0.067268
1 Clover Finance(CLV) u AOA
Kz18.3043256
1 Clover Finance(CLV) u BHD
.د.ب0.00755008
1 Clover Finance(CLV) u BMD
$0.02008
1 Clover Finance(CLV) u DKK
kr0.1279096
1 Clover Finance(CLV) u HNL
L0.5252928
1 Clover Finance(CLV) u MUR
0.919664
1 Clover Finance(CLV) u NAD
$0.3526048
1 Clover Finance(CLV) u NOK
kr0.2008
1 Clover Finance(CLV) u NZD
$0.0339352
1 Clover Finance(CLV) u PAB
B/.0.02008
1 Clover Finance(CLV) u PGK
K0.0849384
1 Clover Finance(CLV) u QAR
ر.ق0.0730912
1 Clover Finance(CLV) u RSD
дин.2.0096064

Clover Finance Resurs

Za dublje razumijevanje Clover Finance, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Clover Finance web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Clover Finance

Koliko Clover Finance (CLV) vrijedi danas?
Cijena CLV uživo u USD je 0.02008 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CLV u USD?
Trenutačna cijena CLV u USD je $ 0.02008. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Clover Finance?
Tržišna kapitalizacija za CLV je $ 24.58M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CLV?
Količina u optjecaju za CLV je 1.22B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CLV?
CLV je postigao ATH cijenu od 2.16773807 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CLV?
CLV je vidio ATL cijenu od 0.01884028306691932 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CLV?
24-satni obujam trgovanja za CLV je $ 55.11K USD.
Hoće li CLV još narasti ove godine?
CLV mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CLV predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Clover Finance (CLV) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

CLV u USD kalkulator

Iznos

CLV
CLV
USD
USD

1 CLV = 0.02008 USD

Trgujte CLV

CLVUSDT
$0.02012
+0.19%

