Clashub (CLASHUB) Informacije Clashub is an NFT card game that can offer a Play2Earn system in its token economy for all launched or upcoming NFT collections. The Clashub algorithm transforms NFTs owned by players into playing cards that can be used within the Clashub if NFTs belong to an approved collection. Players using these cards, fight their opponents and can earn CLASH Tokens. Službena web stranica: https://clashub.io/ Bijela knjiga: https://clashub.gitbook.io/clashub-whitepaper Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x8dc0f602696de3ff03b37e19a172e5080f049c15 Kupi CLASHUB odmah!

Clashub (CLASHUB) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Clashub (CLASHUB), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 900.00M $ 900.00M $ 900.00M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 970.20K $ 970.20K $ 970.20K Povijesni maksimum: $ 0.025 $ 0.025 $ 0.025 Povijesni minimum: $ 0.000536016054711468 $ 0.000536016054711468 $ 0.000536016054711468 Trenutna cijena: $ 0.001078 $ 0.001078 $ 0.001078 Saznajte više o cijeni Clashub (CLASHUB)

Clashub (CLASHUB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Clashub (CLASHUB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CLASHUB tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CLASHUB tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CLASHUB tokena, istražite CLASHUB cijenu tokena uživo!

Clashub (CLASHUB) Povijest cijena Analiza povijesti cijena CLASHUB pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

CLASHUB Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CLASHUB? Naša CLASHUB stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

