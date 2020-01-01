tokenbot (CLANKER) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u tokenbot (CLANKER), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

tokenbot (CLANKER) Informacije CLANKER is a meme coin on the Base chain. Službena web stranica: https://www.clanker.world/ Istraživač blokova: https://basescan.org/token/0x1bc0c42215582d5a085795f4badbac3ff36d1bcb Kupi CLANKER odmah!

tokenbot (CLANKER) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za tokenbot (CLANKER), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 38.65M $ 38.65M $ 38.65M Ukupna količina: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Količina u optjecaju: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 38.65M $ 38.65M $ 38.65M Povijesni maksimum: $ 150.42 $ 150.42 $ 150.42 Povijesni minimum: $ 0.003874854309073287 $ 0.003874854309073287 $ 0.003874854309073287 Trenutna cijena: $ 38.65 $ 38.65 $ 38.65 Saznajte više o cijeni tokenbot (CLANKER)

tokenbot (CLANKER) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike tokenbot (CLANKER) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CLANKER tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CLANKER tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CLANKER tokena, istražite CLANKER cijenu tokena uživo!

