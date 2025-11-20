Cirrca Cijena danas

Trenutačna cijena Cirrca (CIRRCA) danas je $ 0.00042, s promjenom od 22.22% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CIRRCA u USD je $ 0.00042 po CIRRCA.

Cirrca trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- CIRRCA. Tijekom posljednja 24 sata, CIRRCA trgovao je između $ 0.00042 (niska) i $ 0.00054 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, CIRRCA se kretao -12.50% u posljednjem satu i -49.40% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 323.94.

Informacije o tržištu Cirrca (CIRRCA)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 323.94$ 323.94 $ 323.94 Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 42.00K$ 42.00K $ 42.00K Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Javni blockchain BASE

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cirrca je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 323.94. Količina u optjecaju CIRRCA je --, s ukupnom količinom od 100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 42.00K.