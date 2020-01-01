Chirpley (CHRP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Chirpley (CHRP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Chirpley (CHRP) Informacije Chirpley is a cutting-edge influencer marketing platform for small influencers. The platform has been developed with the aim to create a decentralized organization that operates fully in the interest of its end users: the small influencer and the marketer. Službena web stranica: https://chirpley.ai Bijela knjiga: https://chirpley.gitbook.io Istraživač blokova: https://bscscan.com/address/0xeD00Fc7D48B57B81FE65D1cE71c0985e4CF442CB Kupi CHRP odmah!

Chirpley (CHRP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Chirpley (CHRP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 471.68K $ 471.68K $ 471.68K Ukupna količina: $ 989.98M $ 989.98M $ 989.98M Količina u optjecaju: $ 413.03M $ 413.03M $ 413.03M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.13M $ 1.13M $ 1.13M Povijesni maksimum: $ 0.04 $ 0.04 $ 0.04 Povijesni minimum: $ 0.000965393077491757 $ 0.000965393077491757 $ 0.000965393077491757 Trenutna cijena: $ 0.001142 $ 0.001142 $ 0.001142 Saznajte više o cijeni Chirpley (CHRP)

Chirpley (CHRP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Chirpley (CHRP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CHRP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CHRP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CHRP tokena, istražite CHRP cijenu tokena uživo!

