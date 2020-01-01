Chirppad (CHPD) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Chirppad (CHPD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Chirppad (CHPD) Informacije

ChirpPad is a SocialFi launchpad with a deflationary token model, that combines funding, and a unique protocol for social monitoring.

Službena web stranica:
https://chirppad.ai
Bijela knjiga:
https://chirppad.gitbook.io/project
Istraživač blokova:
https://basescan.org/token/0xF2e244d4020C182e8E2C936d4055E3F0e578064F

Chirppad (CHPD) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Chirppad (CHPD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Ukupna količina:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Količina u optjecaju:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 353.20K
$ 353.20K$ 353.20K
Povijesni maksimum:
$ 0.03
$ 0.03$ 0.03
Povijesni minimum:
$ 0.000242568800721493
$ 0.000242568800721493$ 0.000242568800721493
Trenutna cijena:
$ 0.0003532
$ 0.0003532$ 0.0003532

Chirppad (CHPD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Chirppad (CHPD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj CHPD tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja CHPD tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku CHPD tokena, istražite CHPD cijenu tokena uživo!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.