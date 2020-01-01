Choise.com (CHO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Choise.com (CHO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Choise.com (CHO) Informacije Choise.com is the world’s first MetaFi ecosystem that simplifies the use of DeFi products, making the process easy, reliable, and fool-proof. Službena web stranica: https://choise.ai Bijela knjiga: https://docs.choise.com/about-the-project Istraživač blokova: https://solscan.io/token/59McpTVgyGsSu5eQutvcKLFu7wrFe3ZkE2qdAi3HnvBn Kupi CHO odmah!

Choise.com (CHO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Choise.com (CHO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.90M $ 1.90M $ 1.90M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 452.00M $ 452.00M $ 452.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.20M $ 4.20M $ 4.20M Povijesni maksimum: $ 1.5 $ 1.5 $ 1.5 Povijesni minimum: $ 0.003687879961570621 $ 0.003687879961570621 $ 0.003687879961570621 Trenutna cijena: $ 0.0042 $ 0.0042 $ 0.0042 Saznajte više o cijeni Choise.com (CHO)

Choise.com (CHO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Choise.com (CHO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CHO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CHO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CHO tokena, istražite CHO cijenu tokena uživo!

Choise.com (CHO) Povijest cijena Analiza povijesti cijena CHO pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite CHO povijest cijena odmah!

CHO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CHO? Naša CHO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte CHO predviđanje cijene tokena odmah!

