Chirp (CHIRP) Informacije Chirp: Connecting Everything, Everywhere. Chirp is a comprehensive ecosystem for the Internet of Things (IoT), centered on two core components: a Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) and a powerful IoT platform, all built on Sui blockchain. Službena web stranica: https://chirptoken.io/ Bijela knjiga: https://docsend.com/view/dsh5kkqw84b5qsxz Istraživač blokova: https://chirptoken.io/explorer/ Kupi CHIRP odmah!

Chirp (CHIRP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Chirp (CHIRP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 4.29M $ 4.29M $ 4.29M Ukupna količina: $ 37.35M $ 37.35M $ 37.35M Količina u optjecaju: $ 78.31M $ 78.31M $ 78.31M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 16.43M $ 16.43M $ 16.43M Povijesni maksimum: $ 0.71 $ 0.71 $ 0.71 Povijesni minimum: $ 0.022689957372201676 $ 0.022689957372201676 $ 0.022689957372201676 Trenutna cijena: $ 0.05475 $ 0.05475 $ 0.05475 Saznajte više o cijeni Chirp (CHIRP)

Chirp (CHIRP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Chirp (CHIRP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CHIRP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CHIRP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CHIRP tokena, istražite CHIRP cijenu tokena uživo!

Kako kupiti CHIRP Jeste li zainteresirani za dodavanje Chirp (CHIRP) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje CHIRP, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati CHIRP na MEXC-u odmah!

Chirp (CHIRP) Povijest cijena Analiza povijesti cijena CHIRP pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite CHIRP povijest cijena odmah!

CHIRP Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CHIRP? Naša CHIRP stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte CHIRP predviđanje cijene tokena odmah!

