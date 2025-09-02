Više o CHILLHOUSE

Chill House Cijena(CHILLHOUSE)

$0.008578
-0.99%1D
Grafikon aktualnih cijena Chill House (CHILLHOUSE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:31:08 (UTC+8)

Chill House (CHILLHOUSE) Informacije o cijeni (USD)

$ 0.008129
24-satna najniža cijena
$ 0.009643$ 0.009643
$ 0.008129
$ 0.009643
-1.86%

-0.99%

-30.64%

-30.64%

Chill House (CHILLHOUSE) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.008575. Tijekom protekla 24 sata, CHILLHOUSEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.008129 i najviše cijene $ 0.009643, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHILLHOUSE se promijenio za -1.86% u posljednjih sat vremena, -0.99% u posljednjih 24 sata i -30.64% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Chill House (CHILLHOUSE)

$ 57.69K
$ 57.69K$ 57.69K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Chill House je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 57.69K. Količina u optjecaju CHILLHOUSE je --, s ukupnom količinom od --.

Chill House (CHILLHOUSE) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Chill House za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00008577-0.99%
30 dana$ -0.013843-61.75%
60 dana$ -0.001235-12.59%
90 dana$ -0.001425-14.25%
Chill House promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u CHILLHOUSE od $ -0.00008577 (-0.99%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Chill House 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.013843 (-61.75%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Chill House 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u CHILLHOUSE od $ -0.001235 (-12.59%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Chill House 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.001425 (-14.25%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Chill House (CHILLHOUSE)?

Pogledajte Chill House stranicu Povijest cijena sada.

Što je Chill House (CHILLHOUSE)

CHILLHOUSE, a memecoin on the Solana chain, identifies itself as “just a chill house” and combines elements of Chillguy and Housecoin.

Chill House dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Chill House ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti CHILLHOUSE dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Chill House na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Chill House učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Chill House Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Chill House (CHILLHOUSE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Chill House (CHILLHOUSE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Chill House.

Provjerite Chill House predviđanje cijene sada!

Chill House (CHILLHOUSE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Chill House (CHILLHOUSE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CHILLHOUSE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Chill House (CHILLHOUSE)

Tražiš kako kupiti Chill House? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Chill House na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

CHILLHOUSE u lokalnim valutama

Za dublje razumijevanje Chill House, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Chill House

Koliko Chill House (CHILLHOUSE) vrijedi danas?
Cijena CHILLHOUSE uživo u USD je 0.008575 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CHILLHOUSE u USD?
Trenutačna cijena CHILLHOUSE u USD je $ 0.008575. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Chill House?
Tržišna kapitalizacija za CHILLHOUSE je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CHILLHOUSE?
Količina u optjecaju za CHILLHOUSE je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CHILLHOUSE?
CHILLHOUSE je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CHILLHOUSE?
CHILLHOUSE je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za CHILLHOUSE?
24-satni obujam trgovanja za CHILLHOUSE je $ 57.69K USD.
Hoće li CHILLHOUSE još narasti ove godine?
CHILLHOUSE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CHILLHOUSE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Chill House (CHILLHOUSE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

