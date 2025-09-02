Više o CHEEMS

CHEEMS Informacije o cijeni

CHEEMS Službena web stranica

CHEEMS Tokenomija

CHEEMS Prognoza cijena

CHEEMS Povijest

Vodič za kupnju CHEEMS

Konverter CHEEMS u fiducijarnu valutu

CHEEMS Spot trgovanje

CHEEMS USDT-M terminski ugovori

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Cheems Logotip

Cheems Cijena(CHEEMS)

1 CHEEMS u USD cijena uživo:

$0.0000011063
$0.0000011063$0.0000011063
-0.10%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Cheems (CHEEMS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:19:09 (UTC+8)

Cheems (CHEEMS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0000010947
$ 0.0000010947$ 0.0000010947
24-satna najniža cijena
$ 0.0000011645
$ 0.0000011645$ 0.0000011645
24-satna najviša cijena

$ 0.0000010947
$ 0.0000010947$ 0.0000010947

$ 0.0000011645
$ 0.0000011645$ 0.0000011645

$ 0.000002168945828781
$ 0.000002168945828781$ 0.000002168945828781

$ 0.000000033427737282
$ 0.000000033427737282$ 0.000000033427737282

-0.48%

-0.10%

-5.48%

-5.48%

Cheems (CHEEMS) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000001106. Tijekom protekla 24 sata, CHEEMStrgovalo je između najniže cijene $ 0.0000010947 i najviše cijene $ 0.0000011645, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHEEMS je $ 0.000002168945828781, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000000033427737282.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHEEMS se promijenio za -0.48% u posljednjih sat vremena, -0.10% u posljednjih 24 sata i -5.48% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cheems (CHEEMS)

No.194

$ 207.37M
$ 207.37M$ 207.37M

$ 199.59K
$ 199.59K$ 199.59K

$ 225.26M
$ 225.26M$ 225.26M

187.50T
187.50T 187.50T

203,672,960,023,058
203,672,960,023,058 203,672,960,023,058

203,672,952,644,644.2
203,672,952,644,644.2 203,672,952,644,644.2

92.05%

0.01%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cheems je $ 207.37M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 199.59K. Količina u optjecaju CHEEMS je 187.50T, s ukupnom količinom od 203672952644644.2. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 225.26M.

Cheems (CHEEMS) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Cheems za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000000001107-0.10%
30 dana$ -0.0000000761-6.44%
60 dana$ -0.0000003728-25.21%
90 dana$ -0.0000002973-21.19%
Cheems promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u CHEEMS od $ -0.000000001107 (-0.10%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Cheems 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0000000761 (-6.44%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Cheems 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u CHEEMS od $ -0.0000003728 (-25.21%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Cheems 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0000002973 (-21.19%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Cheems (CHEEMS)?

Pogledajte Cheems stranicu Povijest cijena sada.

Što je Cheems (CHEEMS)

“Cheems” is the lord of memes, a small, pitiful, helpless Shiba Inu. We pay respect to everyone who love Cheems, who has undergone various market dumps, project rugs and collapses in crypto market. Cheems is here for y’all, whether you have lost your house, risked your health, or got fucked by Doge, come to Cheems and gather a crowd, together, we can generate more wealth.

Cheems dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Cheems ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti CHEEMS dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Cheems na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Cheems učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Cheems Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Cheems (CHEEMS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Cheems (CHEEMS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Cheems.

Provjerite Cheems predviđanje cijene sada!

Cheems (CHEEMS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Cheems (CHEEMS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CHEEMS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Cheems (CHEEMS)

Tražiš kako kupiti Cheems? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Cheems na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

CHEEMS u lokalnim valutama

1 Cheems(CHEEMS) u VND
0.02910439
1 Cheems(CHEEMS) u AUD
A$0.00000168112
1 Cheems(CHEEMS) u GBP
0.00000080738
1 Cheems(CHEEMS) u EUR
0.0000009401
1 Cheems(CHEEMS) u USD
$0.000001106
1 Cheems(CHEEMS) u MYR
RM0.00000466732
1 Cheems(CHEEMS) u TRY
0.00004546766
1 Cheems(CHEEMS) u JPY
¥0.000162582
1 Cheems(CHEEMS) u ARS
ARS$0.00152341546
1 Cheems(CHEEMS) u RUB
0.00008909936
1 Cheems(CHEEMS) u INR
0.000097328
1 Cheems(CHEEMS) u IDR
Rp0.01813114464
1 Cheems(CHEEMS) u KRW
0.0015403815
1 Cheems(CHEEMS) u PHP
0.00006317472
1 Cheems(CHEEMS) u EGP
￡E.0.00005366312
1 Cheems(CHEEMS) u BRL
R$0.00000601664
1 Cheems(CHEEMS) u CAD
C$0.00000151522
1 Cheems(CHEEMS) u BDT
0.00013441218
1 Cheems(CHEEMS) u NGN
0.0016911293
1 Cheems(CHEEMS) u COP
$0.00444176236
1 Cheems(CHEEMS) u ZAR
R.0.0000194656
1 Cheems(CHEEMS) u UAH
0.00004575522
1 Cheems(CHEEMS) u VES
Bs0.000161476
1 Cheems(CHEEMS) u CLP
$0.00107282
1 Cheems(CHEEMS) u PKR
Rs0.00031339616
1 Cheems(CHEEMS) u KZT
0.00059526026
1 Cheems(CHEEMS) u THB
฿0.0000357238
1 Cheems(CHEEMS) u TWD
NT$0.00003386572
1 Cheems(CHEEMS) u AED
د.إ0.00000405902
1 Cheems(CHEEMS) u CHF
Fr0.0000008848
1 Cheems(CHEEMS) u HKD
HK$0.00000861574
1 Cheems(CHEEMS) u AMD
֏0.00042277956
1 Cheems(CHEEMS) u MAD
.د.م0.00000993188
1 Cheems(CHEEMS) u MXN
$0.00002060478
1 Cheems(CHEEMS) u SAR
ريال0.0000041475
1 Cheems(CHEEMS) u PLN
0.00000401478
1 Cheems(CHEEMS) u RON
лв0.00000478898
1 Cheems(CHEEMS) u SEK
kr0.00001038534
1 Cheems(CHEEMS) u BGN
лв0.00000184702
1 Cheems(CHEEMS) u HUF
Ft0.00037326394
1 Cheems(CHEEMS) u CZK
0.0000230601
1 Cheems(CHEEMS) u KWD
د.ك0.00000033733
1 Cheems(CHEEMS) u ILS
0.0000037051
1 Cheems(CHEEMS) u AOA
Kz0.00100819642
1 Cheems(CHEEMS) u BHD
.د.ب0.000000415856
1 Cheems(CHEEMS) u BMD
$0.000001106
1 Cheems(CHEEMS) u DKK
kr0.00000704522
1 Cheems(CHEEMS) u HNL
L0.00002893296
1 Cheems(CHEEMS) u MUR
0.0000506548
1 Cheems(CHEEMS) u NAD
$0.00001942136
1 Cheems(CHEEMS) u NOK
kr0.00001106
1 Cheems(CHEEMS) u NZD
$0.00000186914
1 Cheems(CHEEMS) u PAB
B/.0.000001106
1 Cheems(CHEEMS) u PGK
K0.00000467838
1 Cheems(CHEEMS) u QAR
ر.ق0.00000402584
1 Cheems(CHEEMS) u RSD
дин.0.00011068848

Cheems Resurs

Za dublje razumijevanje Cheems, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Cheems web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Cheems

Koliko Cheems (CHEEMS) vrijedi danas?
Cijena CHEEMS uživo u USD je 0.000001106 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CHEEMS u USD?
Trenutačna cijena CHEEMS u USD je $ 0.000001106. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Cheems?
Tržišna kapitalizacija za CHEEMS je $ 207.37M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CHEEMS?
Količina u optjecaju za CHEEMS je 187.50T USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CHEEMS?
CHEEMS je postigao ATH cijenu od 0.000002168945828781 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CHEEMS?
CHEEMS je vidio ATL cijenu od 0.000000033427737282 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CHEEMS?
24-satni obujam trgovanja za CHEEMS je $ 199.59K USD.
Hoće li CHEEMS još narasti ove godine?
CHEEMS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CHEEMS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:19:09 (UTC+8)

Cheems (CHEEMS) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

CHEEMS u USD kalkulator

Iznos

CHEEMS
CHEEMS
USD
USD

1 CHEEMS = 0.000001106 USD

Trgujte CHEEMS

CHEEMSUSDT
$0.0000011063
$0.0000011063$0.0000011063
-0.15%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine