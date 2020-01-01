Solchat (CHAT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Solchat (CHAT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Solchat (CHAT) Informacije Solchat is a communication protocol on Solana blockchain, offering text, voice, and video calls similar to Web2, but in a Web3 environment. It utilizes Solana's low gas fees and stores messages and group chats on-chain. Privacy is a priority, with encrypted interactions and peer-to-peer audio/video calls via WebRTC to enhance security. Službena web stranica: https://www.solchat.io/ Bijela knjiga: http://docs.solchat.io/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/947tEoG318GUmyjVYhraNRvWpMX7fpBTDQFBoJvSkSG3 Kupi CHAT odmah!

Solchat (CHAT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Solchat (CHAT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.96M $ 1.96M $ 1.96M Ukupna količina: $ 9.00M $ 9.00M $ 9.00M Količina u optjecaju: $ 8.04M $ 8.04M $ 8.04M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.20M $ 2.20M $ 2.20M Povijesni maksimum: $ 2.9 $ 2.9 $ 2.9 Povijesni minimum: $ 0.00506354172811015 $ 0.00506354172811015 $ 0.00506354172811015 Trenutna cijena: $ 0.244 $ 0.244 $ 0.244 Saznajte više o cijeni Solchat (CHAT)

Solchat (CHAT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Solchat (CHAT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CHAT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CHAT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CHAT tokena, istražite CHAT cijenu tokena uživo!

Solchat (CHAT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena CHAT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite CHAT povijest cijena odmah!

CHAT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CHAT? Naša CHAT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte CHAT predviđanje cijene tokena odmah!

