ChangeX (CHANGE) Informacije ChangeX is a multi-chain non-custodial hybrid DeFi/CeFi mobile application with a focus on PoS assets, designing a unique leveraged staking product that would allow up to 2x APR on existing assets, a Visa card to spend staking income without interrupting staking and integrated bank account. Službena web stranica: https://changex.io Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x7051faED0775f664a0286Af4F75ef5ed74e02754 Kupi CHANGE odmah!

ChangeX (CHANGE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ChangeX (CHANGE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 399.83M $ 399.83M $ 399.83M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 842.45K $ 842.45K $ 842.45K Povijesni maksimum: $ 0.132996 $ 0.132996 $ 0.132996 Povijesni minimum: $ 0.002017923466634878 $ 0.002017923466634878 $ 0.002017923466634878 Trenutna cijena: $ 0.00198223 $ 0.00198223 $ 0.00198223 Saznajte više o cijeni ChangeX (CHANGE)

ChangeX (CHANGE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ChangeX (CHANGE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CHANGE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CHANGE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CHANGE tokena, istražite CHANGE cijenu tokena uživo!

ChangeX (CHANGE) Povijest cijena Analiza povijesti cijena CHANGE pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite CHANGE povijest cijena odmah!

CHANGE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CHANGE? Naša CHANGE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte CHANGE predviđanje cijene tokena odmah!

