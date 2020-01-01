ChainGPT (CGPT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ChainGPT (CGPT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ChainGPT (CGPT) Informacije ChainGPT is an advanced AI model designed to help with crypto & blockchain needs, code contracts, explain concepts, answer questions, analyze markets, and more. Službena web stranica: https://www.chaingpt.org Bijela knjiga: https://docs.chaingpt.org Istraživač blokova: https://solscan.io/token/CCDfDXZxzZtkZLuhY48gyKdXc5KywqpR8xEVHHh8ck1G Kupi CGPT odmah!

ChainGPT (CGPT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ChainGPT (CGPT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 66.16M $ 66.16M $ 66.16M Ukupna količina: $ 997.83M $ 997.83M $ 997.83M Količina u optjecaju: $ 857.01M $ 857.01M $ 857.01M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 77.20M $ 77.20M $ 77.20M Povijesni maksimum: $ 0.56125 $ 0.56125 $ 0.56125 Povijesni minimum: $ 0.008 $ 0.008 $ 0.008 Trenutna cijena: $ 0.077198 $ 0.077198 $ 0.077198 Saznajte više o cijeni ChainGPT (CGPT)

ChainGPT (CGPT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ChainGPT (CGPT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CGPT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CGPT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CGPT tokena, istražite CGPT cijenu tokena uživo!

ChainGPT (CGPT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena CGPT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite CGPT povijest cijena odmah!

CGPT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CGPT? Naša CGPT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte CGPT predviđanje cijene tokena odmah!

