CYGNUS Cijena danas

Trenutačna cijena CYGNUS (CGN) danas je $ 0.001958, s promjenom od 1.03% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CGN u USD je $ 0.001958 po CGN.

CYGNUS trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- CGN. Tijekom posljednja 24 sata, CGN trgovao je između $ 0.001929 (niska) i $ 0.001967 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, CGN se kretao +0.56% u posljednjem satu i +4.20% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 259.71K.

Informacije o tržištu CYGNUS (CGN)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 259.71K$ 259.71K $ 259.71K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 19.58M$ 19.58M $ 19.58M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Javni blockchain BASE

Trenutačna tržišna kapitalizacija CYGNUS je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 259.71K. Količina u optjecaju CGN je --, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.58M.