Cockfight Network (CFN) Informacije The Cockfight Network platform's game and betting system is designed to solve the problems of existing cockfighting and provide a transparent and safe game and betting environment. This system secures the transparency of betting through blockchain technology, and users receive rewards based on the betting results. Službena web stranica: https://www.cf-n.io/en Bijela knjiga: https://drive.google.com/file/d/1_ppYj6WGvUK-jBKNqIJqMXBEnfsfhTbZ/view?usp=sharing Istraživač blokova: https://scan.gmmtchain.io/address/0x734BF3a059eE840A910E02e477049EF9C1a644aB Kupi CFN odmah!

Cockfight Network (CFN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Cockfight Network (CFN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 974.82K $ 974.82K $ 974.82K Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 99.10M $ 99.10M $ 99.10M Povijesni maksimum: $ 2.7 $ 2.7 $ 2.7 Povijesni minimum: $ 0.034678441686705266 $ 0.034678441686705266 $ 0.034678441686705266 Trenutna cijena: $ 0.0991 $ 0.0991 $ 0.0991 Saznajte više o cijeni Cockfight Network (CFN)

Cockfight Network (CFN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Cockfight Network (CFN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CFN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CFN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CFN tokena, istražite CFN cijenu tokena uživo!

Cockfight Network (CFN) Povijest cijena Analiza povijesti cijena CFN pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite CFN povijest cijena odmah!

CFN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CFN? Naša CFN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte CFN predviđanje cijene tokena odmah!

