Cockfight Network (CFN) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.1011
24-satna najniža cijena
$ 0.1084
24-satna najviša cijena
$ 0.1011
$ 0.1084
$ 2.300611418675181
$ 0.034678441686705266
+0.37%
+1.71%
+3.09%
+3.09%
Cockfight Network (CFN) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.1065. Tijekom protekla 24 sata, CFNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.1011 i najviše cijene $ 0.1084, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CFN je $ 2.300611418675181, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.034678441686705266.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CFN se promijenio za +0.37% u posljednjih sat vremena, +1.71% u posljednjih 24 sata i +3.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Cockfight Network (CFN)
No.4018
$ 0.00
$ 65.43K
$ 106.50M
0.00
1,000,000,000
974,819
0.00%
GMMT
Trenutačna tržišna kapitalizacija Cockfight Network je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 65.43K. Količina u optjecaju CFN je 0.00, s ukupnom količinom od 974819. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 106.50M.
Cockfight Network (CFN) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Cockfight Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.001791
+1.71%
30 dana
$ +0.0114
+11.98%
60 dana
$ -0.0313
-22.72%
90 dana
$ -0.029
-21.41%
Cockfight Network promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u CFN od $ +0.001791 (+1.71%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Cockfight Network 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0114 (+11.98%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Cockfight Network 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u CFN od $ -0.0313 (-22.72%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Cockfight Network 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.029 (-21.41%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Cockfight Network (CFN)?
The Cockfight Network platform's game and betting system is designed to solve the problems of existing cockfighting and provide a transparent and safe game and betting environment. This system secures the transparency of betting through blockchain technology, and users receive rewards based on the betting results.
Cockfight Network Predviđanje cijene (USD)
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.