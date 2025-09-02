Više o CFN

$0.1065
Grafikon aktualnih cijena Cockfight Network (CFN)
Cockfight Network (CFN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.1011
$ 0.1011$ 0.1011
24-satna najniža cijena
$ 0.1084
$ 0.1084$ 0.1084
24-satna najviša cijena

$ 0.1011
$ 0.1011$ 0.1011

$ 0.1084
$ 0.1084$ 0.1084

$ 2.300611418675181
$ 2.300611418675181$ 2.300611418675181

$ 0.034678441686705266
$ 0.034678441686705266$ 0.034678441686705266

+0.37%

+1.71%

+3.09%

+3.09%

Cockfight Network (CFN) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.1065. Tijekom protekla 24 sata, CFNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.1011 i najviše cijene $ 0.1084, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CFN je $ 2.300611418675181, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.034678441686705266.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CFN se promijenio za +0.37% u posljednjih sat vremena, +1.71% u posljednjih 24 sata i +3.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cockfight Network (CFN)

No.4018

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 65.43K
$ 65.43K$ 65.43K

$ 106.50M
$ 106.50M$ 106.50M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

974,819
974,819 974,819

0.00%

GMMT

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cockfight Network je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 65.43K. Količina u optjecaju CFN je 0.00, s ukupnom količinom od 974819. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 106.50M.

Cockfight Network (CFN) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Cockfight Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.001791+1.71%
30 dana$ +0.0114+11.98%
60 dana$ -0.0313-22.72%
90 dana$ -0.029-21.41%
Cockfight Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u CFN od $ +0.001791 (+1.71%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Cockfight Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0114 (+11.98%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Cockfight Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u CFN od $ -0.0313 (-22.72%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Cockfight Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.029 (-21.41%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Cockfight Network (CFN)?

Pogledajte Cockfight Network stranicu Povijest cijena sada.

Što je Cockfight Network (CFN)

The Cockfight Network platform's game and betting system is designed to solve the problems of existing cockfighting and provide a transparent and safe game and betting environment. This system secures the transparency of betting through blockchain technology, and users receive rewards based on the betting results.

Cockfight Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Cockfight Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti CFN dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Cockfight Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Cockfight Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Cockfight Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Cockfight Network (CFN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Cockfight Network (CFN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Cockfight Network.

Provjerite Cockfight Network predviđanje cijene sada!

Cockfight Network (CFN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Cockfight Network (CFN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CFN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Cockfight Network (CFN)

Tražiš kako kupiti Cockfight Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Cockfight Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

CFN u lokalnim valutama

Cockfight Network Resurs

Za dublje razumijevanje Cockfight Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Cockfight Network web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Cockfight Network

Koliko Cockfight Network (CFN) vrijedi danas?
Cijena CFN uživo u USD je 0.1065 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CFN u USD?
Trenutačna cijena CFN u USD je $ 0.1065. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Cockfight Network?
Tržišna kapitalizacija za CFN je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CFN?
Količina u optjecaju za CFN je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CFN?
CFN je postigao ATH cijenu od 2.300611418675181 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CFN?
CFN je vidio ATL cijenu od 0.034678441686705266 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CFN?
24-satni obujam trgovanja za CFN je $ 65.43K USD.
Hoće li CFN još narasti ove godine?
CFN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CFN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
