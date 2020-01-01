CETUS (CETUS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u CETUS (CETUS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

CETUS (CETUS) Informacije Cetus is a pioneer DEX and concentrated liquidity protocol focusing on Move-based ecosystems like Sui and Aptos. It works as a crucial part of the ecosystem infrastructure to satisfy the comprehensive needs of traders, LPs, developers and derivatives products, driven by the increasing population of DeFi. Službena web stranica: https://www.cetus.zone/ Kupi CETUS odmah!

CETUS (CETUS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za CETUS (CETUS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 73.88M $ 73.88M $ 73.88M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 833.70M $ 833.70M $ 833.70M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 88.62M $ 88.62M $ 88.62M Povijesni maksimum: $ 0.495 $ 0.495 $ 0.495 Povijesni minimum: $ 0.02679612372711401 $ 0.02679612372711401 $ 0.02679612372711401 Trenutna cijena: $ 0.08862 $ 0.08862 $ 0.08862 Saznajte više o cijeni CETUS (CETUS)

CETUS (CETUS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike CETUS (CETUS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CETUS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CETUS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CETUS tokena, istražite CETUS cijenu tokena uživo!

CETUS (CETUS) Povijest cijena Analiza povijesti cijena CETUS pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite CETUS povijest cijena odmah!

CETUS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CETUS? Naša CETUS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte CETUS predviđanje cijene tokena odmah!

