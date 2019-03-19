Celer Network (CELR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Celer Network (CELR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Celer Network (CELR) Informacije Celer Network is a leading layer-2 scaling platform that enables fast, easy and secure off-chain transactions for not only payment transactions, but also generalized off-chain smart contract. It enables everyone to quickly build, operate, and use highly scalable decentralized applications through innovations in off-chain scaling techniques and incentive-aligned cryptoeconomics. Službena web stranica: https://www.celer.network/# Bijela knjiga: https://im-docs.celer.network/developer/celer-im-overview Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x4f9254c83eb525f9fcf346490bbb3ed28a81c667 Kupi CELR odmah!

Celer Network (CELR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Celer Network (CELR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 58.32M $ 58.32M $ 58.32M Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 7.80B $ 7.80B $ 7.80B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 74.74M $ 74.74M $ 74.74M Povijesni maksimum: $ 0.1985 $ 0.1985 $ 0.1985 Povijesni minimum: $ 0.00101410762651 $ 0.00101410762651 $ 0.00101410762651 Trenutna cijena: $ 0.007474 $ 0.007474 $ 0.007474 Saznajte više o cijeni Celer Network (CELR)

Celer Network (CELR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Celer Network (CELR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CELR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CELR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CELR tokena, istražite CELR cijenu tokena uživo!

