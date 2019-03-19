Celer Network (CELR) Tokenomika

Celer Network (CELR) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Celer Network (CELR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Celer Network (CELR) Informacije

Celer Network is a leading layer-2 scaling platform that enables fast, easy and secure off-chain transactions for not only payment transactions, but also generalized off-chain smart contract. It enables everyone to quickly build, operate, and use highly scalable decentralized applications through innovations in off-chain scaling techniques and incentive-aligned cryptoeconomics.

Službena web stranica:
https://www.celer.network/#
Bijela knjiga:
https://im-docs.celer.network/developer/celer-im-overview
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0x4f9254c83eb525f9fcf346490bbb3ed28a81c667

Celer Network (CELR) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Celer Network (CELR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 58.32M
$ 58.32M
Ukupna količina:
$ 10.00B
$ 10.00B
Količina u optjecaju:
$ 7.80B
$ 7.80B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 74.74M
$ 74.74M
Povijesni maksimum:
$ 0.1985
$ 0.1985
Povijesni minimum:
$ 0.00101410762651
$ 0.00101410762651
Trenutna cijena:
$ 0.007474
$ 0.007474

Celer Network (CELR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Celer Network (CELR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj CELR tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja CELR tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku CELR tokena, istražite CELR cijenu tokena uživo!

Kako kupiti CELR

Jeste li zainteresirani za dodavanje Celer Network (CELR) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje CELR, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Celer Network (CELR) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena CELR pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

CELR Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide CELR? Naša CELR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.