CELO (CELO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u CELO (CELO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

CELO (CELO) Informacije Celo is an open platform that makes financial tools accessible to anyone with a mobile phone. The system offers a stablecoin called Celo Dollars and a governance token called Celo Gold(CELO or cGLD). Službena web stranica: https://celo.org/ Bijela knjiga: http://docs.celo.org/ Istraživač blokova: https://celoscan.io

CELO (CELO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za CELO (CELO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 170.00M Ukupna količina: $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 581.41M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 292.40M Povijesni maksimum: $ 5.211 Povijesni minimum: $ 0.2383232905502136 Trenutna cijena: $ 0.2924

CELO (CELO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike CELO (CELO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CELO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CELO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Kako kupiti CELO Jeste li zainteresirani za dodavanje CELO (CELO) u svoj portfelj?

CELO (CELO) Povijest cijena Analiza povijesti cijena CELO pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

CELO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CELO? Naša CELO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

