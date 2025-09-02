Što je Cellana (CELLA)

Cellana is a community-owned decentralized exchange on the Aptos network that fosters DeFi growth through a sustainable liquidity incentives model. This innovative DEX is the first ever which use the Ve(3,3) Model in Move Language.

Cellana (CELLA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Cellana (CELLA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CELLA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Cellana Koliko Cellana (CELLA) vrijedi danas? Cijena CELLA uživo u USD je 0.003004 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena CELLA u USD? $ 0.003004 . Provjerite Trenutačna cijena CELLA u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Cellana? Tržišna kapitalizacija za CELLA je $ 0.00 USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za CELLA? Količina u optjecaju za CELLA je 0.00 USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CELLA? CELLA je postigao ATH cijenu od 0.06702129226350574 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CELLA? CELLA je vidio ATL cijenu od 0.003058033351421137 USD . Koliki je obujam trgovanja za CELLA? 24-satni obujam trgovanja za CELLA je $ 99.99K USD . Hoće li CELLA još narasti ove godine? CELLA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CELLA predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Cellana (CELLA) Važna ažuriranja industrije

