Više o CELLA

CELLA Informacije o cijeni

CELLA Bijela knjiga

CELLA Službena web stranica

CELLA Tokenomija

CELLA Prognoza cijena

CELLA Povijest

Vodič za kupnju CELLA

Konverter CELLA u fiducijarnu valutu

CELLA Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Cellana Logotip

Cellana Cijena(CELLA)

1 CELLA u USD cijena uživo:

$0.003005
$0.003005$0.003005
-0.82%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Cellana (CELLA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:18:40 (UTC+8)

Cellana (CELLA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.002999
$ 0.002999$ 0.002999
24-satna najniža cijena
$ 0.003112
$ 0.003112$ 0.003112
24-satna najviša cijena

$ 0.002999
$ 0.002999$ 0.002999

$ 0.003112
$ 0.003112$ 0.003112

$ 0.06702129226350574
$ 0.06702129226350574$ 0.06702129226350574

$ 0.003058033351421137
$ 0.003058033351421137$ 0.003058033351421137

-0.30%

-0.82%

-17.93%

-17.93%

Cellana (CELLA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.003004. Tijekom protekla 24 sata, CELLAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.002999 i najviše cijene $ 0.003112, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CELLA je $ 0.06702129226350574, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.003058033351421137.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CELLA se promijenio za -0.30% u posljednjih sat vremena, -0.82% u posljednjih 24 sata i -17.93% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cellana (CELLA)

No.4073

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 99.99K
$ 99.99K$ 99.99K

$ 3.27M
$ 3.27M$ 3.27M

0.00
0.00 0.00

1,088,522,534.4098456
1,088,522,534.4098456 1,088,522,534.4098456

APTOS

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cellana je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 99.99K. Količina u optjecaju CELLA je 0.00, s ukupnom količinom od 1088522534.4098456. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.27M.

Cellana (CELLA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Cellana za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00002484-0.82%
30 dana$ -0.001826-37.81%
60 dana$ -0.003806-55.89%
90 dana$ -0.006126-67.10%
Cellana promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u CELLA od $ -0.00002484 (-0.82%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Cellana 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.001826 (-37.81%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Cellana 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u CELLA od $ -0.003806 (-55.89%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Cellana 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.006126 (-67.10%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Cellana (CELLA)?

Pogledajte Cellana stranicu Povijest cijena sada.

Što je Cellana (CELLA)

Cellana is a community-owned decentralized exchange on the Aptos network that fosters DeFi growth through a sustainable liquidity incentives model. This innovative DEX is the first ever which use the Ve(3,3) Model in Move Language.

Cellana dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Cellana ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti CELLA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Cellana na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Cellana učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Cellana Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Cellana (CELLA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Cellana (CELLA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Cellana.

Provjerite Cellana predviđanje cijene sada!

Cellana (CELLA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Cellana (CELLA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CELLA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Cellana (CELLA)

Tražiš kako kupiti Cellana? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Cellana na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

CELLA u lokalnim valutama

1 Cellana(CELLA) u VND
79.05026
1 Cellana(CELLA) u AUD
A$0.00456608
1 Cellana(CELLA) u GBP
0.00219292
1 Cellana(CELLA) u EUR
0.0025534
1 Cellana(CELLA) u USD
$0.003004
1 Cellana(CELLA) u MYR
RM0.01267688
1 Cellana(CELLA) u TRY
0.12349444
1 Cellana(CELLA) u JPY
¥0.441588
1 Cellana(CELLA) u ARS
ARS$4.13773964
1 Cellana(CELLA) u RUB
0.24200224
1 Cellana(CELLA) u INR
0.264352
1 Cellana(CELLA) u IDR
Rp49.24589376
1 Cellana(CELLA) u KRW
4.183821
1 Cellana(CELLA) u PHP
0.17158848
1 Cellana(CELLA) u EGP
￡E.0.14575408
1 Cellana(CELLA) u BRL
R$0.01634176
1 Cellana(CELLA) u CAD
C$0.00411548
1 Cellana(CELLA) u BDT
0.36507612
1 Cellana(CELLA) u NGN
4.5932662
1 Cellana(CELLA) u COP
$12.06424424
1 Cellana(CELLA) u ZAR
R.0.0528704
1 Cellana(CELLA) u UAH
0.12427548
1 Cellana(CELLA) u VES
Bs0.438584
1 Cellana(CELLA) u CLP
$2.91388
1 Cellana(CELLA) u PKR
Rs0.85121344
1 Cellana(CELLA) u KZT
1.61678284
1 Cellana(CELLA) u THB
฿0.0970292
1 Cellana(CELLA) u TWD
NT$0.09198248
1 Cellana(CELLA) u AED
د.إ0.01102468
1 Cellana(CELLA) u CHF
Fr0.0024032
1 Cellana(CELLA) u HKD
HK$0.02340116
1 Cellana(CELLA) u AMD
֏1.14830904
1 Cellana(CELLA) u MAD
.د.م0.02697592
1 Cellana(CELLA) u MXN
$0.05596452
1 Cellana(CELLA) u SAR
ريال0.011265
1 Cellana(CELLA) u PLN
0.01090452
1 Cellana(CELLA) u RON
лв0.01300732
1 Cellana(CELLA) u SEK
kr0.02820756
1 Cellana(CELLA) u BGN
лв0.00501668
1 Cellana(CELLA) u HUF
Ft1.01381996
1 Cellana(CELLA) u CZK
0.0626334
1 Cellana(CELLA) u KWD
د.ك0.00091622
1 Cellana(CELLA) u ILS
0.0100634
1 Cellana(CELLA) u AOA
Kz2.73835628
1 Cellana(CELLA) u BHD
.د.ب0.001129504
1 Cellana(CELLA) u BMD
$0.003004
1 Cellana(CELLA) u DKK
kr0.01913548
1 Cellana(CELLA) u HNL
L0.07858464
1 Cellana(CELLA) u MUR
0.1375832
1 Cellana(CELLA) u NAD
$0.05275024
1 Cellana(CELLA) u NOK
kr0.03004
1 Cellana(CELLA) u NZD
$0.00507676
1 Cellana(CELLA) u PAB
B/.0.003004
1 Cellana(CELLA) u PGK
K0.01270692
1 Cellana(CELLA) u QAR
ر.ق0.01093456
1 Cellana(CELLA) u RSD
дин.0.30064032

Cellana Resurs

Za dublje razumijevanje Cellana, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Cellana web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Cellana

Koliko Cellana (CELLA) vrijedi danas?
Cijena CELLA uživo u USD je 0.003004 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CELLA u USD?
Trenutačna cijena CELLA u USD je $ 0.003004. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Cellana?
Tržišna kapitalizacija za CELLA je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CELLA?
Količina u optjecaju za CELLA je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CELLA?
CELLA je postigao ATH cijenu od 0.06702129226350574 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CELLA?
CELLA je vidio ATL cijenu od 0.003058033351421137 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CELLA?
24-satni obujam trgovanja za CELLA je $ 99.99K USD.
Hoće li CELLA još narasti ove godine?
CELLA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CELLA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:18:40 (UTC+8)

Cellana (CELLA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

CELLA u USD kalkulator

Iznos

CELLA
CELLA
USD
USD

1 CELLA = 0.003004 USD

Trgujte CELLA

CELLAUSDT
$0.003005
$0.003005$0.003005
-0.79%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine