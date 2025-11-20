CeluvPlay Cijena danas

Trenutačna cijena CeluvPlay (CELB) danas je $ 0.0001075, s promjenom od 0.74% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CELB u USD je $ 0.0001075 po CELB.

CeluvPlay trenutačno je na #3350 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 25.67K, s količinom u optjecaju od 238.75M CELB. Tijekom posljednja 24 sata, CELB trgovao je između $ 0.00010596 (niska) i $ 0.000114 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.013001119987893436, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.000073835719290427.

U kratkoročnim performansama, CELB se kretao -0.01% u posljednjem satu i -7.05% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 56.41K.

Informacije o tržištu CeluvPlay (CELB)

Poredak No.3350 Tržišna kapitalizacija $ 25.67K$ 25.67K $ 25.67K Obujam (24 sata) $ 56.41K$ 56.41K $ 56.41K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 537.50K$ 537.50K $ 537.50K Količina u optjecaju 238.75M 238.75M 238.75M Maksimalna količina 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 Ukupna količina 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 Stopa optjecaja 4.77% Javni blockchain BSC

