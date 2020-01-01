CEEK (CEEK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u CEEK (CEEK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

CEEK (CEEK) Informacije Virtual Concerts, Live Music, Live Sports, 360VR Streaming Platform on Blockchain. Connect with stars, go behind the scenes, 4dHeadphones livestreaming & VR Službena web stranica: https://www.ceek.io/ Bijela knjiga: https://www.dropbox.com/s/ddvk4kkctjfwzl7/CEEK_Virtual%20Reality%20TGE%20White%20Paper_V4.pdf?dl=0 Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xb056c38f6b7dc4064367403e26424cd2c60655e1

CEEK (CEEK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za CEEK (CEEK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 7.61M $ 7.61M $ 7.61M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 805.72M $ 805.72M $ 805.72M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 9.44M $ 9.44M $ 9.44M Povijesni maksimum: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 Povijesni minimum: $ 0.000948043686336 $ 0.000948043686336 $ 0.000948043686336 Trenutna cijena: $ 0.009442 $ 0.009442 $ 0.009442

CEEK (CEEK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike CEEK (CEEK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CEEK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CEEK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CEEK tokena, istražite CEEK cijenu tokena uživo!

CEEK (CEEK) Povijest cijena Analiza povijesti cijena CEEK pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

CEEK Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CEEK? Naša CEEK stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

