Creditlink Cijena danas

Trenutačna cijena Creditlink (CDL) danas je $ 0.04811, s promjenom od 1.49% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CDL u USD je $ 0.04811 po CDL.

Creditlink trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- CDL. Tijekom posljednja 24 sata, CDL trgovao je između $ 0.04741 (niska) i $ 0.04963 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, CDL se kretao +1.47% u posljednjem satu i -5.80% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 55.70K.

Informacije o tržištu Creditlink (CDL)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 55.70K$ 55.70K $ 55.70K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 48.11M$ 48.11M $ 48.11M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javni blockchain BSC

