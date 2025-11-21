Courage The Dog (CCDOG) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Courage The Dog (CCDOG), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 05:43:30 (UTC+8)
USD

Courage The Dog (CCDOG) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Courage The Dog (CCDOG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 221.00K
$ 221.00K
Ukupna količina:
$ 1.00B
$ 1.00B
Količina u optjecaju:
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 221.00K
$ 221.00K
Povijesni maksimum:
$ 0.007954
$ 0.007954
Povijesni minimum:
$ 0.000171937390596114
$ 0.000171937390596114
Trenutna cijena:
$ 0.000221
$ 0.000221

Courage The Dog (CCDOG) Informacije

The things we do for gains! COURAGE Token empowers holders to navigate the volatile crypto landscape with the same determination our favorite pink dog uses to protect his family from supernatural threats!

Službena web stranica:
https://couragethedog.com
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0x1165ecebfa6693cf64ac5ef49f1b32e8acbffe01

Courage The Dog (CCDOG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Courage The Dog (CCDOG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj CCDOG tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja CCDOG tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku CCDOG tokena, istražite CCDOG cijenu tokena uživo!

Kako kupiti CCDOG

Jeste li zainteresirani za dodavanje Courage The Dog (CCDOG) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje CCDOG, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Courage The Dog (CCDOG) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena CCDOG pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

CCDOG Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide CCDOG? Naša CCDOG stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

