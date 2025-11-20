Courage The Dog Cijena danas

Trenutačna cijena Courage The Dog (CCDOG) danas je $ 0.0002402, s promjenom od 3.65% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CCDOG u USD je $ 0.0002402 po CCDOG.

Courage The Dog trenutačno je na #2759 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 240.20K, s količinom u optjecaju od 1.00B CCDOG. Tijekom posljednja 24 sata, CCDOG trgovao je između $ 0.0001878 (niska) i $ 0.0002898 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.007338398743725209, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.000171937390596114.

U kratkoročnim performansama, CCDOG se kretao -0.13% u posljednjem satu i -17.89% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 42.80K.

Informacije o tržištu Courage The Dog (CCDOG)

Poredak No.2759 Tržišna kapitalizacija $ 240.20K$ 240.20K $ 240.20K Obujam (24 sata) $ 42.80K$ 42.80K $ 42.80K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 240.20K$ 240.20K $ 240.20K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Maksimalna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Stopa optjecaja 100.00% Javni blockchain ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Courage The Dog je $ 240.20K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 42.80K. Količina u optjecaju CCDOG je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 240.20K.