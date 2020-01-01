CARBIFY (CBY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u CARBIFY (CBY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

CARBIFY (CBY) Informacije Carbify plants trees and offers a revolutionary alternative to carbon credits certified by the United Nations. Using blockchain technology, the company provides the highest quality carbon offsets in the world, traceable to the specific tree absorbing the CO2. Službena web stranica: https://carbify.io Bijela knjiga: https://docs.carbify.io Istraživač blokova: https://polygonscan.com/token/0xb6a5ae40e79891e4deadad06c8a7ca47396df21c Kupi CBY odmah!

CARBIFY (CBY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za CARBIFY (CBY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 39.99M $ 39.99M $ 39.99M Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.71M $ 4.71M $ 4.71M Povijesni maksimum: $ 3.5 $ 3.5 $ 3.5 Povijesni minimum: $ 0.12500972272299177 $ 0.12500972272299177 $ 0.12500972272299177 Trenutna cijena: $ 0.1178 $ 0.1178 $ 0.1178 Saznajte više o cijeni CARBIFY (CBY)

CARBIFY (CBY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike CARBIFY (CBY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CBY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CBY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CBY tokena, istražite CBY cijenu tokena uživo!

