CREDBULL (CBL) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u CREDBULL (CBL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
CREDBULL (CBL) Informacije

Credbull is an innovative and fastest growing RWA project and the first onchain private credit fund platform offering Stable High Yield & Asset Liquidity. It democratizes access to the high performing $2.0 Trillion private credit lending market through its proprietary open architecture and gamified token activated app - inCredbull Earn - rewarding users with up-to 40%+ returns.

Službena web stranica:
https://credbull.io/
Bijela knjiga:
https://docs.credbull.io/docs/litepaper
Istraživač blokova:
https://arbiscan.io/token/0xD6b3d81868770083307840F513A3491960b95cb6

CREDBULL (CBL) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za CREDBULL (CBL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 183.63K
Ukupna količina:
$ 1.00B
Količina u optjecaju:
$ 211.02M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 870.20K
Povijesni maksimum:
$ 0.0627
Povijesni minimum:
$ 0.000879500952246762
Trenutna cijena:
$ 0.0008702
CREDBULL (CBL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike CREDBULL (CBL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj CBL tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja CBL tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku CBL tokena, istražite CBL cijenu tokena uživo!

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.