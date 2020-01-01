CREDBULL (CBL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u CREDBULL (CBL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

CREDBULL (CBL) Informacije Credbull is an innovative and fastest growing RWA project and the first onchain private credit fund platform offering Stable High Yield & Asset Liquidity. It democratizes access to the high performing $2.0 Trillion private credit lending market through its proprietary open architecture and gamified token activated app - inCredbull Earn - rewarding users with up-to 40%+ returns. Službena web stranica: https://credbull.io/ Bijela knjiga: https://docs.credbull.io/docs/litepaper Istraživač blokova: https://arbiscan.io/token/0xD6b3d81868770083307840F513A3491960b95cb6 Kupi CBL odmah!

CREDBULL (CBL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za CREDBULL (CBL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 183.63K $ 183.63K $ 183.63K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 211.02M $ 211.02M $ 211.02M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 870.20K $ 870.20K $ 870.20K Povijesni maksimum: $ 0.0627 $ 0.0627 $ 0.0627 Povijesni minimum: $ 0.000879500952246762 $ 0.000879500952246762 $ 0.000879500952246762 Trenutna cijena: $ 0.0008702 $ 0.0008702 $ 0.0008702 Saznajte više o cijeni CREDBULL (CBL)

CREDBULL (CBL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike CREDBULL (CBL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CBL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CBL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CBL tokena, istražite CBL cijenu tokena uživo!

