CREDBULL (CBL) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0008903. Tijekom protekla 24 sata, CBLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0008858 i najviše cijene $ 0.0009107, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CBL je $ 0.04105825377585688, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000900140911053709.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CBL se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -0.83% u posljednjih 24 sata i -3.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu CREDBULL (CBL)
No.2715
$ 187.87K
$ 187.87K$ 187.87K
$ 25.48K
$ 25.48K$ 25.48K
$ 890.30K
$ 890.30K$ 890.30K
211.02M
211.02M 211.02M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
21.10%
ARB
Trenutačna tržišna kapitalizacija CREDBULL je $ 187.87K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 25.48K. Količina u optjecaju CBL je 211.02M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 890.30K.
CREDBULL (CBL) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena CREDBULL za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.000007451
-0.83%
30 dana
$ -0.0035007
-79.73%
60 dana
$ -0.0038767
-81.33%
90 dana
$ -0.0022447
-71.61%
CREDBULL promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u CBL od $ -0.000007451 (-0.83%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
CREDBULL 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0035007 (-79.73%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
CREDBULL 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u CBL od $ -0.0038767 (-81.33%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
CREDBULL 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0022447 (-71.61%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena CREDBULL (CBL)?
Credbull is an innovative and fastest growing RWA project and the first onchain private credit fund platform offering Stable High Yield & Asset Liquidity. It democratizes access to the high performing $2.0 Trillion private credit lending market through its proprietary open architecture and gamified token activated app - inCredbull Earn - rewarding users with up-to 40%+ returns.
CREDBULL dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje CREDBULL ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti CBL dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o CREDBULL na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje CREDBULL učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
CREDBULL Predviđanje cijene (USD)
Koliko će CREDBULL (CBL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših CREDBULL (CBL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za CREDBULL.
Razumijevanje tokenomike CREDBULL (CBL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CBL opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti CREDBULL (CBL)
Tražiš kako kupiti CREDBULL? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti CREDBULL na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.