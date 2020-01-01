A Hunters Dream (CAW) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u A Hunters Dream (CAW), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

A Hunters Dream (CAW) Informacije A Hunters Dream is a decentralized financial payment network that rebuilds the traditional payment stack on the blockchain. It utilizes a basket of fiat-pegged stablecoins, algorithmically stabilized by its reserve currency CAW, to facilitate programmable payments and open financial infrastructure development. Službena web stranica: https://caw.is/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xf3b9569F82B18aEf890De263B84189bd33EBe452

A Hunters Dream (CAW) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za A Hunters Dream (CAW), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 666.67T $ 666.67T $ 666.67T Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 38.33M $ 38.33M $ 38.33M Povijesni maksimum: $ 0.000000186 $ 0.000000186 $ 0.000000186 Povijesni minimum: $ 0.000000029914424298 $ 0.000000029914424298 $ 0.000000029914424298 Trenutna cijena: $ 0.000000057491 $ 0.000000057491 $ 0.000000057491

A Hunters Dream (CAW) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike A Hunters Dream (CAW) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CAW tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CAW tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

