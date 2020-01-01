Canxium (CAU) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Canxium (CAU), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Canxium (CAU) Informacije Canxium is a groundbreaking blockchain platform that introduces a unique economic model that revolves around supply and demand dynamics. A key feature distinguishing Canxium from others is its innovative concept of offline mining. There is no limit set for the maximum supply of $CAU. It adopts a demand-driven approach, where the coins are mined on market demand. Službena web stranica: https://canxium.org/ Bijela knjiga: https://canxium.org/whitepaper/abstract Istraživač blokova: https://scan.canxium.org Kupi CAU odmah!

Canxium (CAU) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Canxium (CAU), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 462.61K $ 462.61K $ 462.61K Ukupna količina: $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M Količina u optjecaju: $ 1.23M $ 1.23M $ 1.23M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 530.61K $ 530.61K $ 530.61K Povijesni maksimum: $ 22 $ 22 $ 22 Povijesni minimum: $ 0.28122763045164456 $ 0.28122763045164456 $ 0.28122763045164456 Trenutna cijena: $ 0.3755 $ 0.3755 $ 0.3755 Saznajte više o cijeni Canxium (CAU)

Canxium (CAU) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Canxium (CAU) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CAU tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CAU tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CAU tokena, istražite CAU cijenu tokena uživo!

Kako kupiti CAU Jeste li zainteresirani za dodavanje Canxium (CAU) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje CAU, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati CAU na MEXC-u odmah!

Canxium (CAU) Povijest cijena Analiza povijesti cijena CAU pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite CAU povijest cijena odmah!

CAU Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CAU? Naša CAU stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte CAU predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!