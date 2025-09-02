Više o CAU

CAU Informacije o cijeni

CAU Bijela knjiga

CAU Službena web stranica

CAU Tokenomija

CAU Prognoza cijena

CAU Povijest

Vodič za kupnju CAU

Konverter CAU u fiducijarnu valutu

CAU Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Canxium Logotip

Canxium Cijena(CAU)

1 CAU u USD cijena uživo:

$0.4316
$0.4316$0.4316
-0.55%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Canxium (CAU)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:17:58 (UTC+8)

Canxium (CAU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.411
$ 0.411$ 0.411
24-satna najniža cijena
$ 0.439
$ 0.439$ 0.439
24-satna najviša cijena

$ 0.411
$ 0.411$ 0.411

$ 0.439
$ 0.439$ 0.439

$ 21.283697721673946
$ 21.283697721673946$ 21.283697721673946

$ 0.28122763045164456
$ 0.28122763045164456$ 0.28122763045164456

-0.51%

-0.54%

-1.01%

-1.01%

Canxium (CAU) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.4316. Tijekom protekla 24 sata, CAUtrgovalo je između najniže cijene $ 0.411 i najviše cijene $ 0.439, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CAU je $ 21.283697721673946, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.28122763045164456.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CAU se promijenio za -0.51% u posljednjih sat vremena, -0.54% u posljednjih 24 sata i -1.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Canxium (CAU)

No.2374

$ 531.72K
$ 531.72K$ 531.72K

$ 105.68K
$ 105.68K$ 105.68K

$ 609.88K
$ 609.88K$ 609.88K

1.23M
1.23M 1.23M

1,413,066.80312162
1,413,066.80312162 1,413,066.80312162

CAU

Trenutačna tržišna kapitalizacija Canxium je $ 531.72K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 105.68K. Količina u optjecaju CAU je 1.23M, s ukupnom količinom od 1413066.80312162. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 609.88K.

Canxium (CAU) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Canxium za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.002387-0.54%
30 dana$ +0.1216+39.22%
60 dana$ +0.0916+26.94%
90 dana$ +0.1116+34.87%
Canxium promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u CAU od $ -0.002387 (-0.54%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Canxium 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.1216 (+39.22%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Canxium 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u CAU od $ +0.0916 (+26.94%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Canxium 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.1116 (+34.87%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Canxium (CAU)?

Pogledajte Canxium stranicu Povijest cijena sada.

Što je Canxium (CAU)

Canxium is a groundbreaking blockchain platform that introduces a unique economic model that revolves around supply and demand dynamics. A key feature distinguishing Canxium from others is its innovative concept of offline mining. There is no limit set for the maximum supply of $CAU. It adopts a demand-driven approach, where the coins are mined on market demand.

Canxium dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Canxium ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti CAU dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Canxium na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Canxium učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Canxium Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Canxium (CAU) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Canxium (CAU) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Canxium.

Provjerite Canxium predviđanje cijene sada!

Canxium (CAU) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Canxium (CAU) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CAU opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Canxium (CAU)

Tražiš kako kupiti Canxium? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Canxium na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

CAU u lokalnim valutama

1 Canxium(CAU) u VND
11,357.554
1 Canxium(CAU) u AUD
A$0.656032
1 Canxium(CAU) u GBP
0.315068
1 Canxium(CAU) u EUR
0.36686
1 Canxium(CAU) u USD
$0.4316
1 Canxium(CAU) u MYR
RM1.821352
1 Canxium(CAU) u TRY
17.743076
1 Canxium(CAU) u JPY
¥63.4452
1 Canxium(CAU) u ARS
ARS$594.490156
1 Canxium(CAU) u RUB
34.769696
1 Canxium(CAU) u INR
37.9808
1 Canxium(CAU) u IDR
Rp7,075.408704
1 Canxium(CAU) u KRW
601.1109
1 Canxium(CAU) u PHP
24.652992
1 Canxium(CAU) u EGP
￡E.20.941232
1 Canxium(CAU) u BRL
R$2.347904
1 Canxium(CAU) u CAD
C$0.591292
1 Canxium(CAU) u BDT
52.452348
1 Canxium(CAU) u NGN
659.93798
1 Canxium(CAU) u COP
$1,733.331496
1 Canxium(CAU) u ZAR
R.7.59616
1 Canxium(CAU) u UAH
17.855292
1 Canxium(CAU) u VES
Bs63.0136
1 Canxium(CAU) u CLP
$418.652
1 Canxium(CAU) u PKR
Rs122.298176
1 Canxium(CAU) u KZT
232.291436
1 Canxium(CAU) u THB
฿13.94068
1 Canxium(CAU) u TWD
NT$13.215592
1 Canxium(CAU) u AED
د.إ1.583972
1 Canxium(CAU) u CHF
Fr0.34528
1 Canxium(CAU) u HKD
HK$3.362164
1 Canxium(CAU) u AMD
֏164.983416
1 Canxium(CAU) u MAD
.د.م3.875768
1 Canxium(CAU) u MXN
$8.040708
1 Canxium(CAU) u SAR
ريال1.6185
1 Canxium(CAU) u PLN
1.566708
1 Canxium(CAU) u RON
лв1.868828
1 Canxium(CAU) u SEK
kr4.052724
1 Canxium(CAU) u BGN
лв0.720772
1 Canxium(CAU) u HUF
Ft145.660684
1 Canxium(CAU) u CZK
8.99886
1 Canxium(CAU) u KWD
د.ك0.131638
1 Canxium(CAU) u ILS
1.44586
1 Canxium(CAU) u AOA
Kz393.433612
1 Canxium(CAU) u BHD
.د.ب0.1622816
1 Canxium(CAU) u BMD
$0.4316
1 Canxium(CAU) u DKK
kr2.749292
1 Canxium(CAU) u HNL
L11.290656
1 Canxium(CAU) u MUR
19.76728
1 Canxium(CAU) u NAD
$7.578896
1 Canxium(CAU) u NOK
kr4.316
1 Canxium(CAU) u NZD
$0.729404
1 Canxium(CAU) u PAB
B/.0.4316
1 Canxium(CAU) u PGK
K1.825668
1 Canxium(CAU) u QAR
ر.ق1.571024
1 Canxium(CAU) u RSD
дин.43.194528

Canxium Resurs

Za dublje razumijevanje Canxium, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Canxium web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Canxium

Koliko Canxium (CAU) vrijedi danas?
Cijena CAU uživo u USD je 0.4316 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CAU u USD?
Trenutačna cijena CAU u USD je $ 0.4316. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Canxium?
Tržišna kapitalizacija za CAU je $ 531.72K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CAU?
Količina u optjecaju za CAU je 1.23M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CAU?
CAU je postigao ATH cijenu od 21.283697721673946 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CAU?
CAU je vidio ATL cijenu od 0.28122763045164456 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CAU?
24-satni obujam trgovanja za CAU je $ 105.68K USD.
Hoće li CAU još narasti ove godine?
CAU mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CAU predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:17:58 (UTC+8)

Canxium (CAU) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

CAU u USD kalkulator

Iznos

CAU
CAU
USD
USD

1 CAU = 0.4316 USD

Trgujte CAU

CAUUSDT
$0.4316
$0.4316$0.4316
-0.54%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine