Catecoin (CATE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Catecoin (CATE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Catecoin (CATE) Informacije Catecoin is a Community Based Cat themed Utility project. It is a cat-themed meme coin that is designed to offer the holder a host of benefits that other meme coins don't have. Službena web stranica: https://catecoin.club/ Istraživač blokova: https://bscscan.com/address/0xe4fae3faa8300810c835970b9187c268f55d998f Kupi CATE odmah!

Catecoin (CATE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Catecoin (CATE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 11.45M $ 11.45M $ 11.45M Ukupna količina: $ 60.00T $ 60.00T $ 60.00T Količina u optjecaju: $ 57.27T $ 57.27T $ 57.27T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 12.00M $ 12.00M $ 12.00M Povijesni maksimum: $ 0.0000006968 $ 0.0000006968 $ 0.0000006968 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.0000002 $ 0.0000002 $ 0.0000002 Saznajte više o cijeni Catecoin (CATE)

Catecoin (CATE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Catecoin (CATE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CATE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CATE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CATE tokena, istražite CATE cijenu tokena uživo!

Kako kupiti CATE Jeste li zainteresirani za dodavanje Catecoin (CATE) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje CATE, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati CATE na MEXC-u odmah!

Catecoin (CATE) Povijest cijena Analiza povijesti cijena CATE pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite CATE povijest cijena odmah!

CATE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CATE? Naša CATE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte CATE predviđanje cijene tokena odmah!

