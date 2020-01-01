CATCH (CATCH) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u CATCH (CATCH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

CATCH (CATCH) Informacije Službena web stranica: https://www.spacecatch.io Bijela knjiga: https://whitepaper.spacecatch.io/ Istraživač blokova: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=arbitrum&tab=transactions&tokenAddress=0xbc4c97fb9befaa8b41448e1dfcc5236da543217f

CATCH (CATCH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za CATCH (CATCH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 341.48K $ 341.48K $ 341.48K Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 11.02M $ 11.02M $ 11.02M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.10M $ 3.10M $ 3.10M Povijesni maksimum: $ 0.4724 $ 0.4724 $ 0.4724 Povijesni minimum: $ 0.011691392941364101 $ 0.011691392941364101 $ 0.011691392941364101 Trenutna cijena: $ 0.031 $ 0.031 $ 0.031 Saznajte više o cijeni CATCH (CATCH)

CATCH (CATCH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike CATCH (CATCH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CATCH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CATCH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CATCH tokena, istražite CATCH cijenu tokena uživo!

CATCH (CATCH) Povijest cijena Analiza povijesti cijena CATCH pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

CATCH Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CATCH? Naša CATCH stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

