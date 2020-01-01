CARV (CARV) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u CARV (CARV), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

CARV (CARV) Informacije CARV is leading the development of the largest modular Identity and Data Layer (IDL) for gaming, AI, and beyond. With over 900 game and AI integrations, CARV supports 30% of all Web3 games, serving more than 9.5 million registered players, including 2.8 million unique on-chain CARV ID holders. Ranking among the top three globally for unique active wallets across 40+ chains, CARV has raised $50M from top investors like Tribe Capital, Temasek Vertex, and Animoca Brands. Backed by a team from Coinbase, Google, and Electronic Arts, CARV is transforming how data is used in gaming, AI, and beyond. Službena web stranica: https://carv.io Bijela knjiga: https://docs.carv.io/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/AFJtnuqGMaj5jAo6Pwxo28r1f7XAXXTSA8q3rG3q8b4A Kupi CARV odmah!

CARV (CARV) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za CARV (CARV), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 84.11M $ 84.11M $ 84.11M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 294.80M $ 294.80M $ 294.80M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 285.30M $ 285.30M $ 285.30M Povijesni maksimum: $ 1.5265 $ 1.5265 $ 1.5265 Povijesni minimum: $ 0.21776804352245696 $ 0.21776804352245696 $ 0.21776804352245696 Trenutna cijena: $ 0.2853 $ 0.2853 $ 0.2853 Saznajte više o cijeni CARV (CARV)

CARV (CARV) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike CARV (CARV) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CARV tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CARV tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CARV tokena, istražite CARV cijenu tokena uživo!

Kako kupiti CARV Jeste li zainteresirani za dodavanje CARV (CARV) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje CARV, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati CARV na MEXC-u odmah!

CARV (CARV) Povijest cijena Analiza povijesti cijena CARV pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite CARV povijest cijena odmah!

CARV Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CARV? Naša CARV stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte CARV predviđanje cijene tokena odmah!

