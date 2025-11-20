CarFi Cijena danas

Trenutačna cijena CarFi (CARFI) danas je $ 0.6081, s promjenom od 4.75% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CARFI u USD je $ 0.6081 po CARFI.

CarFi trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- CARFI. Tijekom posljednja 24 sata, CARFI trgovao je između $ 0.5331 (niska) i $ 0.7841 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, CARFI se kretao -0.04% u posljednjem satu i -9.46% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 75.20K.

Informacije o tržištu CarFi (CARFI)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 75.20K$ 75.20K $ 75.20K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 60.81M$ 60.81M $ 60.81M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Javni blockchain ETH

