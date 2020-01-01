CAR (CAR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u CAR (CAR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

CAR (CAR) Informacije CAR is a fungible crypto asset created on the Solana blockchain, representing the official meme of the Central African Republic and supported by President Faustin-Archange Touadéra. Službena web stranica: http://car.meme Istraživač blokova: https://solscan.io/token/7oBYdEhV4GkXC19ZfgAvXpJWp2Rn9pm1Bx2cVNxFpump Kupi CAR odmah!

CAR (CAR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za CAR (CAR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 9.87M $ 9.87M $ 9.87M Ukupna količina: $ 996.96M $ 996.96M $ 996.96M Količina u optjecaju: $ 996.96M $ 996.96M $ 996.96M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 9.90M $ 9.90M $ 9.90M Povijesni maksimum: $ 0.787 $ 0.787 $ 0.787 Povijesni minimum: $ 0.000097292665942939 $ 0.000097292665942939 $ 0.000097292665942939 Trenutna cijena: $ 0.009903 $ 0.009903 $ 0.009903 Saznajte više o cijeni CAR (CAR)

CAR (CAR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike CAR (CAR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CAR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CAR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CAR tokena, istražite CAR cijenu tokena uživo!

CAR (CAR) Povijest cijena Analiza povijesti cijena CAR pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite CAR povijest cijena odmah!

CAR Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CAR? Naša CAR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte CAR predviđanje cijene tokena odmah!

