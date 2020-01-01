CaptainBNB (CAPTAINBNB) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u CaptainBNB (CAPTAINBNB), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

CaptainBNB (CAPTAINBNB) Informacije Captain BNB is an iconic figure on the BNB Chain, symbolizing the unity and strength of the community. He represents the rise of the BNB Chain ecosystem and is committed to promoting the adoption and development of blockchain technology. As a community-driven project, Captain BNB's mission is to unleash the potential of the BNB Chain and become a leader in the cryptocurrency space. His existence is not just a meme but also a spirit that inspires holders to work together for the future of the BNB Chain. Službena web stranica: https://captainbnb.xyz/ Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x47a1eb0b825b73e6a14807beaecafef199d5477c Kupi CAPTAINBNB odmah!

CaptainBNB (CAPTAINBNB) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za CaptainBNB (CAPTAINBNB), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.79M $ 6.79M $ 6.79M Povijesni maksimum: $ 0.068 $ 0.068 $ 0.068 Povijesni minimum: $ 0.000269205929163152 $ 0.000269205929163152 $ 0.000269205929163152 Trenutna cijena: $ 0.006794 $ 0.006794 $ 0.006794 Saznajte više o cijeni CaptainBNB (CAPTAINBNB)

CaptainBNB (CAPTAINBNB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike CaptainBNB (CAPTAINBNB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CAPTAINBNB tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CAPTAINBNB tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CAPTAINBNB tokena, istražite CAPTAINBNB cijenu tokena uživo!

CaptainBNB (CAPTAINBNB) Povijest cijena Analiza povijesti cijena CAPTAINBNB pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite CAPTAINBNB povijest cijena odmah!

CAPTAINBNB Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CAPTAINBNB? Naša CAPTAINBNB stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte CAPTAINBNB predviđanje cijene tokena odmah!

