Camp Network (CAMP) Tokenomika

Camp Network (CAMP) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Camp Network (CAMP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 06:13:47 (UTC+8)
USD

Camp Network (CAMP) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Camp Network (CAMP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
--
----
Ukupna količina:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Količina u optjecaju:
--
----
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 102.02M
$ 102.02M$ 102.02M
Povijesni maksimum:
$ 0.31424
$ 0.31424$ 0.31424
Povijesni minimum:
--
----
Trenutna cijena:
$ 0.010202
$ 0.010202$ 0.010202

Camp Network (CAMP) Informacije

Camp Network is the Autonomous IP Layer — the first purpose-built Layer 1 blockchain built to natively support provenance, programmable licensing, and agent monetization at the protocol level. As generative AI transforms creativity, Camp provides the infrastructure to register, license, and monetize intellectual property onchain across PvP and AI-native consumption. Camp makes content programmable, enforceable, and monetizable by default — solving the infrastructure gap at the intersection of AI and IP.

Službena web stranica:
https://www.campnetwork.xyz/
Bijela knjiga:
https://www.notion.so/campaignlabs/Camp-Network-The-Autonomous-IP-Layer-175f70f473288027a692da8ed70ede7c
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0x84EAac1B2dc3f84D92Ff84c3ec205B1FA74671fC

Camp Network (CAMP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Camp Network (CAMP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj CAMP tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja CAMP tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku CAMP tokena, istražite CAMP cijenu tokena uživo!

Kako kupiti CAMP

Jeste li zainteresirani za dodavanje Camp Network (CAMP) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje CAMP, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Camp Network (CAMP) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena CAMP pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

CAMP Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide CAMP? Naša CAMP stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.

Pročitajte i razumijte Korisnički ugovor i Pravila o privatnosti