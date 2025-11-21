Camp Network (CAMP) Tokenomika
Camp Network (CAMP) Informacije
Camp Network is the Autonomous IP Layer — the first purpose-built Layer 1 blockchain built to natively support provenance, programmable licensing, and agent monetization at the protocol level. As generative AI transforms creativity, Camp provides the infrastructure to register, license, and monetize intellectual property onchain across PvP and AI-native consumption. Camp makes content programmable, enforceable, and monetizable by default — solving the infrastructure gap at the intersection of AI and IP.
Camp Network (CAMP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Camp Network (CAMP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj CAMP tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja CAMP tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku CAMP tokena, istražite CAMP cijenu tokena uživo!
Camp Network (CAMP) Povijest cijena
Analiza povijesti cijena CAMP pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.
CAMP Predviđanje cijene
Želite li znati u kojem smjeru ide CAMP? Naša CAMP stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.
