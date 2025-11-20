Camp Network Cijena danas

Trenutačna cijena Camp Network (CAMP) danas je $ 0.008699, s promjenom od 1.74% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CAMP u USD je $ 0.008699 po CAMP.

Camp Network trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- CAMP. Tijekom posljednja 24 sata, CAMP trgovao je između $ 0.008052 (niska) i $ 0.009581 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, CAMP se kretao +1.02% u posljednjem satu i -15.71% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 384.50K.

Informacije o tržištu Camp Network (CAMP)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 384.50K$ 384.50K $ 384.50K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 86.99M$ 86.99M $ 86.99M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Javni blockchain ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Camp Network je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 384.50K. Količina u optjecaju CAMP je --, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 86.99M.