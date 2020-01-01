Camino Network (CAM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Camino Network (CAM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Camino Network (CAM) Informacije Camino Network is the first L1 built specifically for the $11tn travel industry. Run by 100+ established travel companies; it solves critical industry pain points: high payment fees, slow settlements, and complex reconciliations. The network is already processing real business transactions with 200+ brands building dApps and web3 travel B2B and B2C products. The network replaces thousands of APIs with a unified request-response model. Connect to one, connect to all - creating an interconnected travel industry and seamless travel experiences. Službena web stranica: https://camino.network Bijela knjiga: https://camino.network/static/docs/Camino_Network_Whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://caminoscan.com/ Kupi CAM odmah!

Camino Network (CAM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Camino Network (CAM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 11.08M $ 11.08M $ 11.08M Ukupna količina: $ 917.50M $ 917.50M $ 917.50M Količina u optjecaju: $ 325.42M $ 325.42M $ 325.42M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 34.06M $ 34.06M $ 34.06M Povijesni maksimum: $ 0.1965 $ 0.1965 $ 0.1965 Povijesni minimum: $ 0.03397246807703339 $ 0.03397246807703339 $ 0.03397246807703339 Trenutna cijena: $ 0.03406 $ 0.03406 $ 0.03406 Saznajte više o cijeni Camino Network (CAM)

Camino Network (CAM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Camino Network (CAM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CAM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CAM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CAM tokena, istražite CAM cijenu tokena uživo!

