Više o CAM

CAM Informacije o cijeni

CAM Bijela knjiga

CAM Službena web stranica

CAM Tokenomija

CAM Prognoza cijena

CAM Povijest

Vodič za kupnju CAM

Konverter CAM u fiducijarnu valutu

CAM Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Camino Network Logotip

Camino Network Cijena(CAM)

1 CAM u USD cijena uživo:

$0.03484
$0.03484$0.03484
-0.51%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Camino Network (CAM)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:29:47 (UTC+8)

Camino Network (CAM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.03469
$ 0.03469$ 0.03469
24-satna najniža cijena
$ 0.03559
$ 0.03559$ 0.03559
24-satna najviša cijena

$ 0.03469
$ 0.03469$ 0.03469

$ 0.03559
$ 0.03559$ 0.03559

$ 0.19493305530344174
$ 0.19493305530344174$ 0.19493305530344174

$ 0.034679407212450435
$ 0.034679407212450435$ 0.034679407212450435

0.00%

-0.51%

-4.71%

-4.71%

Camino Network (CAM) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.03484. Tijekom protekla 24 sata, CAMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03469 i najviše cijene $ 0.03559, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CAM je $ 0.19493305530344174, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.034679407212450435.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CAM se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -0.51% u posljednjih 24 sata i -4.71% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Camino Network (CAM)

No.1098

$ 11.34M
$ 11.34M$ 11.34M

$ 188.17K
$ 188.17K$ 188.17K

$ 34.84M
$ 34.84M$ 34.84M

325.42M
325.42M 325.42M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

917,499,341
917,499,341 917,499,341

32.54%

CAMINO

Trenutačna tržišna kapitalizacija Camino Network je $ 11.34M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 188.17K. Količina u optjecaju CAM je 325.42M, s ukupnom količinom od 917499341. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 34.84M.

Camino Network (CAM) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Camino Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0001786-0.51%
30 dana$ -0.00952-21.47%
60 dana$ -0.01836-34.52%
90 dana$ -0.03785-52.08%
Camino Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u CAM od $ -0.0001786 (-0.51%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Camino Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00952 (-21.47%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Camino Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u CAM od $ -0.01836 (-34.52%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Camino Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.03785 (-52.08%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Camino Network (CAM)?

Pogledajte Camino Network stranicu Povijest cijena sada.

Što je Camino Network (CAM)

Camino Network is the first L1 built specifically for the $11tn travel industry. Run by 100+ established travel companies; it solves critical industry pain points: high payment fees, slow settlements, and complex reconciliations. The network is already processing real business transactions with 200+ brands building dApps and web3 travel B2B and B2C products. The network replaces thousands of APIs with a unified request-response model. Connect to one, connect to all - creating an interconnected travel industry and seamless travel experiences.

Camino Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Camino Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti CAM dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Camino Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Camino Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Camino Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Camino Network (CAM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Camino Network (CAM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Camino Network.

Provjerite Camino Network predviđanje cijene sada!

Camino Network (CAM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Camino Network (CAM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CAM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Camino Network (CAM)

Tražiš kako kupiti Camino Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Camino Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

CAM u lokalnim valutama

1 Camino Network(CAM) u VND
916.8146
1 Camino Network(CAM) u AUD
A$0.0529568
1 Camino Network(CAM) u GBP
0.0254332
1 Camino Network(CAM) u EUR
0.029614
1 Camino Network(CAM) u USD
$0.03484
1 Camino Network(CAM) u MYR
RM0.1470248
1 Camino Network(CAM) u TRY
1.433666
1 Camino Network(CAM) u JPY
¥5.12148
1 Camino Network(CAM) u ARS
ARS$47.9889644
1 Camino Network(CAM) u RUB
2.8074072
1 Camino Network(CAM) u INR
3.0666168
1 Camino Network(CAM) u IDR
Rp571.1474496
1 Camino Network(CAM) u KRW
48.52341
1 Camino Network(CAM) u PHP
1.9904092
1 Camino Network(CAM) u EGP
￡E.1.6907852
1 Camino Network(CAM) u BRL
R$0.1891812
1 Camino Network(CAM) u CAD
C$0.0477308
1 Camino Network(CAM) u BDT
4.2341052
1 Camino Network(CAM) u NGN
53.3536276
1 Camino Network(CAM) u COP
$139.9195304
1 Camino Network(CAM) u ZAR
R.0.613184
1 Camino Network(CAM) u UAH
1.4413308
1 Camino Network(CAM) u VES
Bs5.08664
1 Camino Network(CAM) u CLP
$33.7948
1 Camino Network(CAM) u PKR
Rs9.8722624
1 Camino Network(CAM) u KZT
18.7512364
1 Camino Network(CAM) u THB
฿1.1249836
1 Camino Network(CAM) u TWD
NT$1.0671492
1 Camino Network(CAM) u AED
د.إ0.1278628
1 Camino Network(CAM) u CHF
Fr0.027872
1 Camino Network(CAM) u HKD
HK$0.2714036
1 Camino Network(CAM) u AMD
֏13.3179384
1 Camino Network(CAM) u MAD
.د.م0.3128632
1 Camino Network(CAM) u MXN
$0.649766
1 Camino Network(CAM) u SAR
ريال0.13065
1 Camino Network(CAM) u PLN
0.1268176
1 Camino Network(CAM) u RON
лв0.1508572
1 Camino Network(CAM) u SEK
kr0.3271476
1 Camino Network(CAM) u BGN
лв0.0581828
1 Camino Network(CAM) u HUF
Ft11.7581516
1 Camino Network(CAM) u CZK
0.7267624
1 Camino Network(CAM) u KWD
د.ك0.0106262
1 Camino Network(CAM) u ILS
0.116714
1 Camino Network(CAM) u AOA
Kz31.7590988
1 Camino Network(CAM) u BHD
.د.ب0.01309984
1 Camino Network(CAM) u BMD
$0.03484
1 Camino Network(CAM) u DKK
kr0.2219308
1 Camino Network(CAM) u HNL
L0.9114144
1 Camino Network(CAM) u MUR
1.595672
1 Camino Network(CAM) u NAD
$0.6117904
1 Camino Network(CAM) u NOK
kr0.3480516
1 Camino Network(CAM) u NZD
$0.0588796
1 Camino Network(CAM) u PAB
B/.0.03484
1 Camino Network(CAM) u PGK
K0.1473732
1 Camino Network(CAM) u QAR
ر.ق0.1268176
1 Camino Network(CAM) u RSD
дин.3.4864388

Camino Network Resurs

Za dublje razumijevanje Camino Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Camino Network web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Camino Network

Koliko Camino Network (CAM) vrijedi danas?
Cijena CAM uživo u USD je 0.03484 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CAM u USD?
Trenutačna cijena CAM u USD je $ 0.03484. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Camino Network?
Tržišna kapitalizacija za CAM je $ 11.34M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CAM?
Količina u optjecaju za CAM je 325.42M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CAM?
CAM je postigao ATH cijenu od 0.19493305530344174 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CAM?
CAM je vidio ATL cijenu od 0.034679407212450435 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CAM?
24-satni obujam trgovanja za CAM je $ 188.17K USD.
Hoće li CAM još narasti ove godine?
CAM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CAM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:29:47 (UTC+8)

Camino Network (CAM) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

CAM u USD kalkulator

Iznos

CAM
CAM
USD
USD

1 CAM = 0.03484 USD

Trgujte CAM

CAMUSDT
$0.03484
$0.03484$0.03484
-0.51%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine