Camino Network (CAM) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.03484. Tijekom protekla 24 sata, CAMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03469 i najviše cijene $ 0.03559, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CAM je $ 0.19493305530344174, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.034679407212450435.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CAM se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -0.51% u posljednjih 24 sata i -4.71% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Camino Network (CAM)
Trenutačna tržišna kapitalizacija Camino Network je $ 11.34M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 188.17K. Količina u optjecaju CAM je 325.42M, s ukupnom količinom od 917499341. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 34.84M.
Camino Network (CAM) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Camino Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0001786
-0.51%
30 dana
$ -0.00952
-21.47%
60 dana
$ -0.01836
-34.52%
90 dana
$ -0.03785
-52.08%
Camino Network promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u CAM od $ -0.0001786 (-0.51%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Camino Network 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00952 (-21.47%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Camino Network 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u CAM od $ -0.01836 (-34.52%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Camino Network 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.03785 (-52.08%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Camino Network (CAM)?
Camino Network is the first L1 built specifically for the $11tn travel industry. Run by 100+ established travel companies; it solves critical industry pain points: high payment fees, slow settlements, and complex reconciliations. The network is already processing real business transactions with 200+ brands building dApps and web3 travel B2B and B2C products. The network replaces thousands of APIs with a unified request-response model. Connect to one, connect to all - creating an interconnected travel industry and seamless travel experiences.
