Coupon Assets (CA1) Informacije Coupon Assets (CA) is a platform coin initiated by RADAR LAB (USA) and issued in March 2018, the value of CA token issuance is that its highly liquid crypto digital asset (an equity token asset) based on the global financial market with financial attributes, bonds and promissory notes with anti-counterfeit saku source! Službena web stranica: https://radarlab.us/ Bijela knjiga: http://img.bjyyb.net/sites/81500/81783/20231020104746486.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x9ee8c380E1926730aD89e91665FF27063b13c90A Kupi CA1 odmah!

Coupon Assets (CA1) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Coupon Assets (CA1), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 4.16M $ 4.16M $ 4.16M Ukupna količina: $ 270.00M $ 270.00M $ 270.00M Količina u optjecaju: $ 9.67M $ 9.67M $ 9.67M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 116.07M $ 116.07M $ 116.07M Povijesni maksimum: $ 1.735 $ 1.735 $ 1.735 Povijesni minimum: $ 0.1615430304068605 $ 0.1615430304068605 $ 0.1615430304068605 Trenutna cijena: $ 0.4299 $ 0.4299 $ 0.4299 Saznajte više o cijeni Coupon Assets (CA1)

Coupon Assets (CA1) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Coupon Assets (CA1) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CA1 tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CA1 tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CA1 tokena, istražite CA1 cijenu tokena uživo!

