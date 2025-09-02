Više o CA1

Coupon Assets

Coupon Assets Cijena(CA1)

1 CA1 u USD cijena uživo:

$0.4266
$0.4266
-0.44%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Coupon Assets (CA1)
Coupon Assets (CA1) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.4209
$ 0.4209
24-satna najniža cijena
$ 0.4331
$ 0.4331
24-satna najviša cijena

$ 0.4209
$ 0.4209

$ 0.4331
$ 0.4331

$ 1.7091320800046876
$ 1.7091320800046876

$ 0.1615430304068605
$ 0.1615430304068605

+0.07%

-0.44%

+3.84%

+3.84%

Coupon Assets (CA1) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.4268. Tijekom protekla 24 sata, CA1trgovalo je između najniže cijene $ 0.4209 i najviše cijene $ 0.4331, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CA1 je $ 1.7091320800046876, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.1615430304068605.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CA1 se promijenio za +0.07% u posljednjih sat vremena, -0.44% u posljednjih 24 sata i +3.84% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Coupon Assets (CA1)

No.1489

$ 4.13M
$ 4.13M

$ 74.67K
$ 74.67K

$ 115.24M
$ 115.24M

9.67M
9.67M

270,000,000
270,000,000

270,000,000
270,000,000

3.58%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Coupon Assets je $ 4.13M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 74.67K. Količina u optjecaju CA1 je 9.67M, s ukupnom količinom od 270000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 115.24M.

Coupon Assets (CA1) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Coupon Assets za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.001885-0.44%
30 dana$ -0.0132-3.00%
60 dana$ -0.0882-17.13%
90 dana$ -0.101-19.14%
Coupon Assets promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u CA1 od $ -0.001885 (-0.44%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Coupon Assets 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0132 (-3.00%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Coupon Assets 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u CA1 od $ -0.0882 (-17.13%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Coupon Assets 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.101 (-19.14%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Coupon Assets (CA1)?

Pogledajte Coupon Assets stranicu Povijest cijena sada.

Što je Coupon Assets (CA1)

Coupon Assets (CA) is a platform coin initiated by RADAR LAB (USA) and issued in March 2018, the value of CA token issuance is that its highly liquid crypto digital asset (an equity token asset) based on the global financial market with financial attributes, bonds and promissory notes with anti-counterfeit saku source!

Coupon Assets dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Coupon Assets ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti CA1 dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Coupon Assets na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Coupon Assets učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Coupon Assets Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Coupon Assets (CA1) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Coupon Assets (CA1) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Coupon Assets.

Provjerite Coupon Assets predviđanje cijene sada!

Coupon Assets (CA1) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Coupon Assets (CA1) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CA1 opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Coupon Assets (CA1)

Tražiš kako kupiti Coupon Assets? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Coupon Assets na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

CA1 u lokalnim valutama

1 Coupon Assets(CA1) u VND
11,231.242
1 Coupon Assets(CA1) u AUD
A$0.648736
1 Coupon Assets(CA1) u GBP
0.311564
1 Coupon Assets(CA1) u EUR
0.36278
1 Coupon Assets(CA1) u USD
$0.4268
1 Coupon Assets(CA1) u MYR
RM1.801096
1 Coupon Assets(CA1) u TRY
17.558552
1 Coupon Assets(CA1) u JPY
¥62.7396
1 Coupon Assets(CA1) u ARS
ARS$587.878588
1 Coupon Assets(CA1) u RUB
34.387276
1 Coupon Assets(CA1) u INR
37.5584
1 Coupon Assets(CA1) u IDR
Rp6,996.720192
1 Coupon Assets(CA1) u KRW
595.25796
1 Coupon Assets(CA1) u PHP
24.378816
1 Coupon Assets(CA1) u EGP
￡E.20.712604
1 Coupon Assets(CA1) u BRL
R$2.317524
1 Coupon Assets(CA1) u CAD
C$0.584716
1 Coupon Assets(CA1) u BDT
51.869004
1 Coupon Assets(CA1) u NGN
653.597252
1 Coupon Assets(CA1) u COP
$1,714.054408
1 Coupon Assets(CA1) u ZAR
R.7.515948
1 Coupon Assets(CA1) u UAH
17.656716
1 Coupon Assets(CA1) u VES
Bs62.3128
1 Coupon Assets(CA1) u CLP
$413.996
1 Coupon Assets(CA1) u PKR
Rs120.938048
1 Coupon Assets(CA1) u KZT
229.708028
1 Coupon Assets(CA1) u THB
฿13.78564
1 Coupon Assets(CA1) u TWD
NT$13.072884
1 Coupon Assets(CA1) u AED
د.إ1.566356
1 Coupon Assets(CA1) u CHF
Fr0.34144
1 Coupon Assets(CA1) u HKD
HK$3.324772
1 Coupon Assets(CA1) u AMD
֏163.148568
1 Coupon Assets(CA1) u MAD
.د.م3.832664
1 Coupon Assets(CA1) u MXN
$7.95982
1 Coupon Assets(CA1) u SAR
ريال1.6005
1 Coupon Assets(CA1) u PLN
1.549284
1 Coupon Assets(CA1) u RON
лв1.848044
1 Coupon Assets(CA1) u SEK
kr4.007652
1 Coupon Assets(CA1) u BGN
лв0.712756
1 Coupon Assets(CA1) u HUF
Ft144.040732
1 Coupon Assets(CA1) u CZK
8.89878
1 Coupon Assets(CA1) u KWD
د.ك0.130174
1 Coupon Assets(CA1) u ILS
1.42978
1 Coupon Assets(CA1) u AOA
Kz389.058076
1 Coupon Assets(CA1) u BHD
.د.ب0.1604768
1 Coupon Assets(CA1) u BMD
$0.4268
1 Coupon Assets(CA1) u DKK
kr2.718716
1 Coupon Assets(CA1) u HNL
L11.165088
1 Coupon Assets(CA1) u MUR
19.54744
1 Coupon Assets(CA1) u NAD
$7.494608
1 Coupon Assets(CA1) u NOK
kr4.263732
1 Coupon Assets(CA1) u NZD
$0.721292
1 Coupon Assets(CA1) u PAB
B/.0.4268
1 Coupon Assets(CA1) u PGK
K1.805364
1 Coupon Assets(CA1) u QAR
ر.ق1.553552
1 Coupon Assets(CA1) u RSD
дин.42.697072

Coupon Assets Resurs

Za dublje razumijevanje Coupon Assets, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Coupon Assets web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Coupon Assets

Koliko Coupon Assets (CA1) vrijedi danas?
Cijena CA1 uživo u USD je 0.4268 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CA1 u USD?
Trenutačna cijena CA1 u USD je $ 0.4268. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Coupon Assets?
Tržišna kapitalizacija za CA1 je $ 4.13M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CA1?
Količina u optjecaju za CA1 je 9.67M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CA1?
CA1 je postigao ATH cijenu od 1.7091320800046876 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CA1?
CA1 je vidio ATL cijenu od 0.1615430304068605 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CA1?
24-satni obujam trgovanja za CA1 je $ 74.67K USD.
Hoće li CA1 još narasti ove godine?
CA1 mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CA1 predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

$0.4266
