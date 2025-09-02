Više o C4E

C4E Cijena(C4E)

1 C4E u USD cijena uživo:

+0.14%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena C4E (C4E)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:15:40 (UTC+8)

C4E (C4E) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+0.29%

+0.14%

-4.13%

-4.13%

C4E (C4E) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00674. Tijekom protekla 24 sata, C4Etrgovalo je između najniže cijene $ 0.00667 i najviše cijene $ 0.00683, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena C4E je $ 0.1172002648004181, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.006714068659380798.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, C4E se promijenio za +0.29% u posljednjih sat vremena, +0.14% u posljednjih 24 sata i -4.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu C4E (C4E)

No.5053

C4E

Trenutačna tržišna kapitalizacija C4E je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 8.22K. Količina u optjecaju C4E je 0.00, s ukupnom količinom od 300285100. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.02M.

C4E (C4E) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena C4E za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0000094+0.14%
30 dana$ -0.00099-12.81%
60 dana$ -0.00085-11.20%
90 dana$ -0.00322-32.33%
C4E promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u C4E od $ +0.0000094 (+0.14%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

C4E 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00099 (-12.81%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

C4E 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u C4E od $ -0.00085 (-11.20%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

C4E 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00322 (-32.33%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena C4E (C4E)?

Pogledajte C4E stranicu Povijest cijena sada.

Što je C4E (C4E)

C4E is a DePIN L1 Blockchain platform, designed to support a variety of innovative energy and e-mobility applications by creating a decentralized and democratized community-powered ecosystem.Incorporating the DePIN incentive model, it offers passive income opportunities, rewarding contributions and engagement within the ecosystem, and accelerating the shift towards a sustainable future with ultimate goal for peer-2-peer energy trading.

C4E dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje C4E ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti C4E dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o C4E na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje C4E učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

C4E Predviđanje cijene (USD)

Koliko će C4E (C4E) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših C4E (C4E) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za C4E.

Provjerite C4E predviđanje cijene sada!

C4E (C4E) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike C4E (C4E) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o C4E opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti C4E (C4E)

Tražiš kako kupiti C4E? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti C4E na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

C4E u lokalnim valutama

1 C4E(C4E) u VND
177.3631
1 C4E(C4E) u AUD
A$0.0102448
1 C4E(C4E) u GBP
0.0049202
1 C4E(C4E) u EUR
0.005729
1 C4E(C4E) u MYR
RM0.0284428
1 C4E(C4E) u TRY
0.2770814
1 C4E(C4E) u JPY
¥0.99078
1 C4E(C4E) u ARS
ARS$9.2837434
1 C4E(C4E) u RUB
0.5429744
1 C4E(C4E) u INR
0.59312
1 C4E(C4E) u IDR
Rp110.4917856
1 C4E(C4E) u KRW
9.387135
1 C4E(C4E) u PHP
0.3849888
1 C4E(C4E) u EGP
￡E.0.3270248
1 C4E(C4E) u BRL
R$0.0366656
1 C4E(C4E) u CAD
C$0.0092338
1 C4E(C4E) u BDT
0.8191122
1 C4E(C4E) u NGN
10.305797
1 C4E(C4E) u COP
$27.0682444
1 C4E(C4E) u ZAR
R.0.118624
1 C4E(C4E) u UAH
0.2788338
1 C4E(C4E) u VES
Bs0.98404
1 C4E(C4E) u CLP
$6.5378
1 C4E(C4E) u PKR
Rs1.9098464
1 C4E(C4E) u KZT
3.6275354
1 C4E(C4E) u THB
฿0.217702
1 C4E(C4E) u TWD
NT$0.2063788
1 C4E(C4E) u AED
د.إ0.0247358
1 C4E(C4E) u CHF
Fr0.005392
1 C4E(C4E) u HKD
HK$0.0525046
1 C4E(C4E) u AMD
֏2.5764324
1 C4E(C4E) u MAD
.د.م0.0605252
1 C4E(C4E) u MXN
$0.1255662
1 C4E(C4E) u SAR
ريال0.025275
1 C4E(C4E) u PLN
0.0244662
1 C4E(C4E) u RON
лв0.0291842
1 C4E(C4E) u SEK
kr0.0632886
1 C4E(C4E) u BGN
лв0.0112558
1 C4E(C4E) u HUF
Ft2.2746826
1 C4E(C4E) u CZK
0.140529
1 C4E(C4E) u KWD
د.ك0.0020557
1 C4E(C4E) u ILS
0.022579
1 C4E(C4E) u AOA
Kz6.1439818
1 C4E(C4E) u BHD
.د.ب0.00253424
1 C4E(C4E) u DKK
kr0.0429338
1 C4E(C4E) u HNL
L0.1763184
1 C4E(C4E) u MUR
0.308692
1 C4E(C4E) u NAD
$0.1183544
1 C4E(C4E) u NZD
$0.0113906
1 C4E(C4E) u PGK
K0.0285102
1 C4E(C4E) u QAR
ر.ق0.0245336
1 C4E(C4E) u RSD
дин.0.6745392

C4E Resurs

Za dublje razumijevanje C4E, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena C4E web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o C4E

Koliko C4E (C4E) vrijedi danas?
Cijena C4E uživo u USD je 0.00674 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena C4E u USD?
Trenutačna cijena C4E u USD je $ 0.00674. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija C4E?
Tržišna kapitalizacija za C4E je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za C4E?
Količina u optjecaju za C4E je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za C4E?
C4E je postigao ATH cijenu od 0.1172002648004181 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za C4E?
C4E je vidio ATL cijenu od 0.006714068659380798 USD.
Koliki je obujam trgovanja za C4E?
24-satni obujam trgovanja za C4E je $ 8.22K USD.
Hoće li C4E još narasti ove godine?
C4E mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte C4E predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:15:40 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

