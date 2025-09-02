C4E (C4E) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00674. Tijekom protekla 24 sata, C4Etrgovalo je između najniže cijene $ 0.00667 i najviše cijene $ 0.00683, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena C4E je $ 0.1172002648004181, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.006714068659380798.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, C4E se promijenio za +0.29% u posljednjih sat vremena, +0.14% u posljednjih 24 sata i -4.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu C4E (C4E)
Trenutačna tržišna kapitalizacija C4E je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 8.22K. Količina u optjecaju C4E je 0.00, s ukupnom količinom od 300285100. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.02M.
C4E (C4E) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena C4E za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.0000094
+0.14%
30 dana
$ -0.00099
-12.81%
60 dana
$ -0.00085
-11.20%
90 dana
$ -0.00322
-32.33%
C4E promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u C4E od $ +0.0000094 (+0.14%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
C4E 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00099 (-12.81%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
C4E 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u C4E od $ -0.00085 (-11.20%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
C4E 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00322 (-32.33%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena C4E (C4E)?
C4E is a DePIN L1 Blockchain platform, designed to support a variety of innovative energy and e-mobility applications by creating a decentralized and democratized community-powered ecosystem.Incorporating the DePIN incentive model, it offers passive income opportunities, rewarding contributions and engagement within the ecosystem, and accelerating the shift towards a sustainable future with ultimate goal for peer-2-peer energy trading.
C4E dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje C4E ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti C4E dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o C4E na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje C4E učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
C4E Predviđanje cijene (USD)
Koliko će C4E (C4E) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših C4E (C4E) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za C4E.
Razumijevanje tokenomike C4E (C4E) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o C4E opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti C4E (C4E)
Tražiš kako kupiti C4E? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti C4E na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
