swarm (BZZ) Informacije Swarm is a system of peer-to-peer networked nodes that create a decentralised storage and communication service. The system is economically self-sustaining due to a built-in incentive system enforced through smart contracts on the Ethereum blockchain. Službena web stranica: https://www.ethswarm.org/ Bijela knjiga: https://www.ethswarm.org/swarm-whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x19062190b1925b5b6689d7073fdfc8c2976ef8cb

swarm (BZZ) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za swarm (BZZ), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 7.07M $ 7.07M $ 7.07M Ukupna količina: $ 63.15M $ 63.15M $ 63.15M Količina u optjecaju: $ 52.60M $ 52.60M $ 52.60M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 8.49M $ 8.49M $ 8.49M Povijesni maksimum: $ 28 $ 28 $ 28 Povijesni minimum: $ 0.12197999757777185 $ 0.12197999757777185 $ 0.12197999757777185 Trenutna cijena: $ 0.1344 $ 0.1344 $ 0.1344 Saznajte više o cijeni swarm (BZZ)

swarm (BZZ) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike swarm (BZZ) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BZZ tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BZZ tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BZZ tokena, istražite BZZ cijenu tokena uživo!

swarm (BZZ) Povijest cijena Analiza povijesti cijena BZZ pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

BZZ Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BZZ? Naša BZZ stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

